market fiyatları açıklandı

02.12.2019 13:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:55

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kasım ayında markette 27, üreticide 19 üründe fiyat artışı; markette 7, üreticide 3 üründe fiyat düşüşü olduğunu; markette 3, üreticide 7 üründe fiyatın değişmediğini söyledi. Bayraktar, fiyatı en fazla artan ürünün markette ve üreticide kabak, fiyatı en fazla düşenin ise markette limon, üreticide patates olduğunu belirtti.

TZOB Başkanı Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayı üretici- market fiyatlarını değerlendirdi. Bayraktar, üretici ve market arasındaki fiyat farkına dikkat çekerek, "Kasım ayında fiyat farkı kuru incirde yüzde 361,28, kuru kayısıda yüzde 348,83, havuçta yüzde 296,33, mandalinada 268,75, sütte 268,45, nohutta 256,92'yi buldu. Üreticide 13 lira olan kuru incir markette 59 lira 97 kuruşa, 10 lira olan kuru kayısı 44 lira 88 kuruşa, 80 kuruş olan havuç 3 lira 17 kuruşa, 98 kuruş olan mandalina 3 lira 63 kuruşa, 1 lira 87 kuruş olan süt 6 lira 89 kuruşa, 2 lira 89 kuruş olan nohut 10 lira 32 kuruşa satılıyor" dedi.

'MARKETTE FİYAT DÜŞÜŞÜ EN FAZLA LİMONDA'Markette, kasım ayında; kuru fasulye, kuru üzüm ve zeytinyağı fiyatında değişim olmazken, fiyat düşüşünün en fazla yüzde 16,16 ile limonda görüldüğünü belirten Bayraktar, şöyle devam etti: "Limondaki fiyat düşüşünü yüzde 13,15 ile maydanoz, yüzde 8,54 ile tavuk eti, yüzde 3,29 ile Antep fıstığı, yüzde 2,68 ile patates, yüzde 1,54 ile mandalina, yüzde 1,27 ile patlıcan izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 43,32 ile kabakta yaşandı. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 36,60 ile domates, yüzde 16,95 ile sivri biber, yüzde 16,37 ile yoğurt, yüzde14,09 ile elma, yüzde 13,97 ile yeşil soğan, yüzde 10,40 ile salatalık, yüzde 10,21 ile kuru kayısı, yüzde 8,45 ile kuru soğan, yüzde 8,33 ile süt, yüzde 7,65 ile havuç, yüzde 5,48 ile beyaz peynir, yüzde 4,78 ile tereyağı, yüzde 4,58 ile yumurta, yüzde 4,15 ile marul, yüzde 3,10 ile nohut takip etti."'ÜRETİCİDE FİYATI EN FAZLA DÜŞEN PATATES'Üreticide, kasım ayında; havuç, pirinç, kuru kayısı, kuru üzüm, kuru incir, zeytinyağı ve maydanoz fiyatında değişim olmazken, yüzde 11,36 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürünün patates olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Patatesteki fiyat düşüşünü yüzde 2,08 ile kırmızı mercimek, yüzde 0,99 ile Antep fıstığı izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 93,06 ile kabakta görüldü. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 87,69 ile domates, yüzde 71,67 ile elma, yüzde 39,58 ile sivri biber, yüzde 30 ile salatalık, yüzde 25 ile kuru soğan, yüzde 24,44 ile patlıcan, yüzde 22,92 ile mandalina, yüzde 13,89 ile yeşil soğan, yüzde 10,61 ile marul, yüzde 5,54 ile kuru fasulye, yüzde 5,38 ile yumurta, yüzde 3,21 ile nohut, yüzde 2,86 ile fındık, yüzde 2,19 ile süt, yüzde 1,30 ile limon takip etti."

Kaynak: DHA