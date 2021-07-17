Market deposunda başlayan yangına 14 saattir müdahale ediyorlar
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Market deposunda başlayan yangına 14 saattir müdahale ediyorlar

Market deposunda başlayan yangına 14 saattir müdahale ediyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te süpermarketin deposunda dün gece yarısı çıkan yangına 14 saattir müdahale edilirken, yoğun dumandan dolayı itfaiyeciler zor anlar yaşadı.

Karabük'te süpermarketin deposunda dün gece yarısı çıkan yangına 14 saattir müdahale edilirken, yoğun dumandan dolayı itfaiyeciler zor anlar yaşadı.

100. Yıl Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir süpermarketin zemin katında bulunan depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle dün gece saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Karabük Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını müdahale etmeye başladı. Yoğun dumanların kapladığı ve içten içe yanmaların devam ettiği depo kısmına, Karabük Belediyesinin aynı sıra, Safranbolu, KARDEMİR ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinden de takviye geldi. Sabah kadar devam eden çalışmalarda itfaiye ekiplerinin oksijen tüpleri de boşalması ve köpük müdahalesi olmayınca depo kısmındaki bazı malzemeler içten içe yanmaya devam etti. Sabahın ilk ışıkları ile bölgeye KARDEMİR, Safranbolu itfaiyeleri ile Orman İşletmeye ait arazöz ile su tankerleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerine yapılan oksijen tüpü takviyesi ile yeniden müdahalenin yapıldığı yangında bazı itfaiye erleri ile itfaiye müdürü ise depo kısmında yangından oluşan dumandan etkilendi. Olay yerinde hazır bekleyen 112 ekipleri de dumandan etkilenen itfaiye ekiplerine müdahale etti.

Yangın ile ilgili olarak ekipler çalışmalarını sürdürürken yaklaşık 14 saattir müdahaleler devam ederken, polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. - KARABÜK

Market deposunda başlayan yangına 14 saattir müdahale ediyorlar
Market deposunda başlayan yangına 14 saattir müdahale ediyorlar
Market deposunda başlayan yangına 14 saattir müdahale ediyorlar
Market deposunda başlayan yangına 14 saattir müdahale ediyorlar
Market deposunda başlayan yangına 14 saattir müdahale ediyorlar
Market deposunda başlayan yangına 14 saattir müdahale ediyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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