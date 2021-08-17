Market Denetimleri Devam Ediyor
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Market Denetimleri Devam Ediyor

Market Denetimleri Devam Ediyor
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Market Denetimleri Devam EdiyorÇankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market denetimlerinde son kullanım tarihi geçmiş gıda ürünlerine imha edilmek üzere el koydu.

Market Denetimleri Devam Ediyor

Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market denetimlerinde son kullanım tarihi geçmiş gıda ürünlerine imha edilmek üzere el koydu. Halk sağlığını ön planda tutan Çankırı Zabıtası, son kullanım tarihi geçmiş, bozulmuş ve gıda olarak tüketilemeyecek durumda olan ürünlerin satışına devam eden esnafa cezai işlem uyguladı.

Çankırı'da halk sağlığı için denetimler aralıksız sürüyor. Pandemi süreci ile birlikte denetim sayısını arttıran Zabıta ekipleri ürün etiketi, etiket ve barkod okumalarındaki tutarlılık, ürün gramajları, hijyen ve temizlik konularında göz açtırmıyor. Gıda ürünleri satan işletmeler, sık sık denetimden geçiriliyor. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, şehir merkezinde market denetimlerinin devam ettiğini belirterek "Kurallara uygun bir şekilde satış yapan ve müşterilerinin sağlığını düşünerek hareket eden tüm esnaf kardeşlerimi tebrik ediyor ve bol kazançlar diliyorum. " dedi.

Habere ait diğer görseller: Haber tarihi: 2021-08-17 Son eklenen 10 haber: Çankırı, Er Meydanında Üçüncü Oldu Çankırı Zabıtası Vatandaşa Bilgilendirici Broşür Dağıttı "Zeki Babadağ Ses Yarışması" Başvuruları 16 Ağustos'ta Başlıyor Resmi Kurumlara Asfalt DesteğiÇankırı Belediyesinden Haftanın ÖzetiÇankırı Belediyesinden Komşusu Kastamonu'ya Araç ve Ekip Desteği Çankırı Belediyesi Çocuklara Şehri Tanıttı Tuzlu Bağlarına 6 km'lik Sathi KaplamaÇankırı Belediyesi Yolları İyileştiriyor Belediye Depolarında Barkod Okuma Sistemine Geçildi

Kaynak: Habermetre

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