: Market çalışanlarını gasbeden şüpheli İstanbul'da yakalandı

26.01.2020 17:19 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:20

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde market çalışanlarını gasbettiği öne sürülen şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çekirge Mahallesi Çekirge Caddesi'ndeki markete dün akşam saatlerinde yüzünü bandanayla kapatarak giren bir kişi, kasada bulunan iki kasiyere silah ve bıçak göstererek bir miktar parayı alarak kaçtı.

Bunun üzerine çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, marketin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Ekiplerin yaklaşık 100 farklı güvenlik kamerasını incelemesinin ardından kimliğini tespit ettiği 20 yaşındaki şüpheli F.K, İstanbul'daki Alibeyköy Otogarı'nda yakalandı.

Bursa'ya getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan F.K, adliyeye sevk edildi.

Olayı güvenlik kameraları kaydetti

Olay marketteki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüpheli F.K'nin yüzündeki bandanayla markete girdiği, çalışanlara silah ve bıçak gösterdikten sonra kasadaki paraları çantaya doldurup kaçtığı görülüyor. Kasiyerin şüphelinin kasaya bıraktığı silahı bir anlık dalgınlığıyla alışı da görüntülere yansıyor.

Kaynak: AA

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