Market çalışanlarına bıçak çeken hırsızlık zanlıları, müdahale eden polisi yaraladı
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Market çalışanlarına bıçak çeken hırsızlık zanlıları, müdahale eden polisi yaraladı

Market çalışanlarına bıçak çeken hırsızlık zanlıları, müdahale eden polisi yaraladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da bir marketten hırsızlık yapmaya çalışan zanlılar, çıkan arbedede polisi yaraladı.

Bursa'da bir marketten hırsızlık yapmaya çalışan zanlılar, çıkan arbedede polisi yaraladı.

İddiaya göre, Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir markete gelen A.K. (26) ile A.A. (24), hırsızlık yapmak isterken market çalışanları tarafından fark edildi. Hırsızlık yaparken yakalanan şüpheliler ile market çalışanları arasında tartışma çıktı. Şüphelilerin yanlarındaki bıçakla çalışanları tehdit etmesi üzerine diğer kasa görevlileri polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekibine de direnen şüphelilerle ekipler arasında arbede yaşandı. Arbede esnasında bir polis ayağından yaralandı. Olay yerine gelen takviye ekipler biri kadın 2 şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şüphelilerin daha önce de aynı markette hırsızlığa teşebbüs ettikleri ve içerideki bazı market çalışanlarını darp ettikleri ileri sürüldü. - BURSA

Market çalışanlarına bıçak çeken hırsızlık zanlıları, müdahale eden polisi yaraladı
Market çalışanlarına bıçak çeken hırsızlık zanlıları, müdahale eden polisi yaraladı
Market çalışanlarına bıçak çeken hırsızlık zanlıları, müdahale eden polisi yaraladı
Market çalışanlarına bıçak çeken hırsızlık zanlıları, müdahale eden polisi yaraladı
Market çalışanlarına bıçak çeken hırsızlık zanlıları, müdahale eden polisi yaraladı
Market çalışanlarına bıçak çeken hırsızlık zanlıları, müdahale eden polisi yaraladı
Market çalışanlarına bıçak çeken hırsızlık zanlıları, müdahale eden polisi yaraladı
Market çalışanlarına bıçak çeken hırsızlık zanlıları, müdahale eden polisi yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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