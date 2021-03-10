Market çalışanları, hırsızlık şüphelisini yere yatırıp polise teslim etti; o anlar kamerada(2)
10.03.2021 17:10 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:16
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDIÇorum'da hırsızlık yaptığı suçlamasıyla zincir market çalışanları tarafından elinde bıçakla yakalanıp, polis ekiplerine teslim edilen Irak uyruklu Mahmod H.., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Çorum'da hırsızlık yaptığı suçlamasıyla zincir market çalışanları tarafından elinde bıçakla yakalanıp, polis ekiplerine teslim edilen Irak uyruklu Mahmod H.., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR