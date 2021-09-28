MARKET ÇALIŞANINA TABANCA DOĞRULTUP, 400 TL'Yİ ALARAK KAÇTI - Haberler
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MARKET ÇALIŞANINA TABANCA DOĞRULTUP, 400 TL'Yİ ALARAK KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, bir zincir marketin şubesine giren siyah maskeli şüpheli, çalışana tabanca doğrultarak kasada bulunan 400 TL'yi alıp, kaçtı.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, bir zincir marketin şubesine giren siyah maskeli şüpheli, çalışana tabanca doğrultarak kasada bulunan 400 TL'yi alıp, kaçtı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 808 sokakta yer alan bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. 30'lu yaşlarda olduğu öğrenilen ve siyah maskesi bulunan şüpheli, içeride kimsenin olmadığı sırada girdiği zincir marketin erkek çalışanı M.Y.?nin kapı önünden içeriye girmesini bekledi. M.Y.'nin kasaya geldiğini gören şüpheli, yanında taşıdığı tabancayı çıkartıp, görevliye doğrultarak kasayı boşaltmasını istedi. Korkuya kapılan çalışan M.Y., kasada bulunan yaklaşık 400 TL'yi şüpheliye verdi. Parayı alan maskeli şüpheli, kaçarak uzaklaştı.

'MARKET ÇALIŞANI POLİSİ ARADI'

Olayın ardından durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve M.Y.?nin ifadelerinden yola çıkarak eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri de market içinde parmak izi çalışması yaptı.

MARKET ÇALIŞANINA TABANCA DOĞRULTUP, 400 TL'Yİ ALARAK KAÇTI

MARKET ÇALIŞANINA TABANCA DOĞRULTUP, 400 TL'Yİ ALARAK KAÇTI

MARKET ÇALIŞANINA TABANCA DOĞRULTUP, 400 TL'Yİ ALARAK KAÇTI

MARKET ÇALIŞANINA TABANCA DOĞRULTUP, 400 TL'Yİ ALARAK KAÇTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: MARKET ÇALIŞANINA TABANCA DOĞRULTUP, 400 TL'Yİ ALARAK KAÇTI - Haberler
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