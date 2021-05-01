Market arabasıyla sokakları gezip hayvanları beslediler
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Market arabasıyla sokakları gezip hayvanları beslediler

İhlas Haber Ajansı / ŞİNASİ İNAN - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye geneli uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmayan bir grup genç, kendi imkanlarıyla aldıkları mama ve etlerle hayvanları besledi.

Türkiye geneli uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmayan bir grup genç, kendi imkanlarıyla aldıkları mama ve etlerle hayvanları besledi. Market arabasına koydukları yiyeceklerle sokakları dolaşıp aç kalan hayvanları arayan gençler, vatandaşlar tarafından da takdir edildi.

Türkiye geneli uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yuvasız hayvanların aç kalmaması için harekete geçen bir grup genç, kendi imkanlarıyla mama, et ve ciğer aldı. Market arabasına yükledikleri yiyeceklerle cadde ve sokakları dolaşan gençler, gördükleri bütün hayvanları besledi. Gençlerin bu duyarlı davranışı vatandaşların da takdirini topladı. Daha önce de sokak hayvanlarını beslediklerini söyleyen Sümeyye Karahan, kısıtlama dolayısıyla daha kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Bunun herkese örnek olmasını isteyen Karahan," Biz şu anda sokak hayvanlarına yardımda bulunuyoruz. Kendi bütçemizle yapıyoruz. Umarım insanlar bizden ders alır da gördükleri yerlerde hayvanları beslerler. Hayvanlar da bizler gibi canlı, onlar da bizim gibi varlıklar. Onları beslemek bizim boynumuzun borcu" dedi.

Gençlerin sokak hayvanlarını beslemesinden dolayı memnuniyetini dile getiren İbrahim Çoban, "Vatandaşlarımız sokak hayvanlarını besleyerek bir hizmet yapıyor. Kedi ve köpeklere et veriyorlar. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Market arabasıyla sokakları gezip hayvanları beslediler
Market arabasıyla sokakları gezip hayvanları beslediler
Market arabasıyla sokakları gezip hayvanları beslediler
Market arabasıyla sokakları gezip hayvanları beslediler
Market arabasıyla sokakları gezip hayvanları beslediler
Market arabasıyla sokakları gezip hayvanları beslediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞİNASİ İNAN

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