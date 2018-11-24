Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir okulda başlatılan "Market Aferin" projesi kapsamında başarılı olan öğrencilere, marketten hediyeler veriliyor.

TOKİ Kösedağ İlk-Ortaokulu idaresi tarafından, öğrenciler arasında tertip, düzen, temizlik kuralları, saygı ve sevgi çerçevesi, okul kuralları ve ders başarılarını artırmak amacıyla "Market Aferin" projesi başlatıldı ve okulda bir market oluşturuldu.

İlçe esnafı ve bazı kamu kurumlarında desteğiyle markete giyim, kırtasiye, oyuncak ve ayakkabı sağlandı.

Bu kapsamda öğrencinin davranış kurallarına göre belirlenen uygulamada, 15 öğrenci hediye aldı.

Öğrencilere hediyeler, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fikri Çevik, okul müdürü Hüseyin Tuncer ve öğretmenler tarafından verildi.

Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenciler arasında başlatılan bu uygulamanın öğrencinin davranış kurallarına göre yapıldığını söyledi.

Market içerisinde bulunan malzemelere desteğin artması durumunda 15 günde, destek olunmazsa ayda bir ödüllendirme yapılacağını belirten Tuncer, "Projedeki amacımız, çocuklarımızdaki olumlu davranışları pekiştirme, diğer davranışları kazandırma ve başarıyı teşvik etmek amacıyla, öğretmen arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde bu projemizi gerçekleştirdik. Bu projemizin amacını ilçedeki esnaflarımız ile paylaştık. Bu projemizi ilk etapta iki esnafımız kabullendi ve markette bulunan malzemeleri verdi." ifadelerini kullandı.

Tuncer, hediyelerin sınıf öğretmenleri tarafından tutulan 16 sorudan oluşan puanlama sistemiyle verildiğini de dile getirerek, şöyle konuştu:

"Her sınıftan bir çocuğumuzu ayda bir yapılacak değerlendirme sonucunda buraya çıkartarak istediği hediyeden bir tane almasını sağlıyoruz. Bu proje, çocukları teşvik amacıyla çok güzel olacağını düşünüyorum. Projemizde malzeme konusunda bir sıkıntı yaşanmaması durumunda haftada veya 15 günde bir yapmayı hedefliyoruz. Şu anda okulumuzda bulunan 15 sınıftan 15 öğrencimize ilk etap da ilk hediyelerini veriyoruz."