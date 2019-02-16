Markanızı Akıllara Kazıyın: Akoner Reklamcılık

Akoner Reklamcılık firma sahibi Ahmet Çınar, "2010 yılından beri bu sektörde faaliyet göstermekteyiz. Tasarım, tanıtım ve matbaa hizmetlerinde;A'dan -Z'ye kurumsal hizmetler ve promosyon çalışmaları ile proje bazlık reklam çalışmaları alanında hizmet veriyoruz." dedi.

"FARKLI HİZMETLERİ TEK ÇATI ALTINDA TOPLADIK"

Ahmet Çınar, "Biz firmaların kurumsal kimlik çalışmalarıyla beraber, VİP katolog ile kişiye özel promosyon çalışmaları yanı sıra sosyal medya da kullanacağı tasarımlara kadar bir çok konuda müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Tüm bu ürünler alanında uzman kişilerde tarafında büyük bir titizlik ile hazırlanıyor. Bizi rakiplerimizden ayıran özelliğimiz ise ayrı hizmetler gözükse de tasarım, matbaa ve promosyon hizmetlerini tek çatı altında topluyoruz. İşte bu çalışmaları tek bir koldan geniş bir yelpaze ile sunduğumuz zaman tam hedefe ulaşıyoruz bu da bizi rakiplerimizden ayırıyor. Böylece müşterilerimizin bütçelerini daha doğru kullanmalarını sağlayabiliyoruz." şeklinde konuştu

"İTHAL ÜRÜNLER TÜRKİYE'DE ÜRETİLMELİ"

Çınar, "Hizmet sektörünün içerisindeyiz. Promosyonu baz alarak bu konuya bakacak olursak. Ürün gamının yüzde 75'i ithal ürün olduğu için. Kurla bağlantılı olarak fiyat artışları söz konusu oldu. Buradaki ürünlerin Türkiye'de üretilmesi sektöre pozitif etkisi olur ve hizmet aksamadan devam eder. Bizde elimizden geldiğince sektörümüzde bu sorunları aşmak içim çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ HER ZAMAN DAHA YUKARISI"

Ahmet Çınar, "Matbaa altyapısıyla başladığımız reklam sektöründe kendimizi her geçen gün geliştirmeye çalışarak daha yukarıyı hedefleyerek tasarım ve tanıtım adımlarını da atarak doğru yolda ilerlemenin peşindeyiz. Makinelerimizi değiştiriyoruz, sektör için atılması gereken adımları atıyoruz. Müşterilere en iyi hizmeti vermek için gereken tüm adımları atacağız. Bizim Türkiye geneline satış yaptığımız markalar var. E-ticaret sistemi ile müşterilerimiz bize ulaşabilir ve kaliteli ürünlere rahatlıkla ulaşabilirler. Müşteri memnuniyeti bizim için birinci önceliğe sahip. Kalite, güven ve dürüstlük olduğu takdirde bunu sağlayabilirsiniz. Biz de Akoner Reklamcılık olarak bunun mücadelesi içerisindeyiz." diye konuştu.