Markamızı Nasıl Koruyabiliriz? Marka Tescili Nedir?

Aslan Tok Hukuk Ofisi Kurucusu ve Avukatı Mehmet Aslan, markaların nasıl korunabileceği ve marka tescili hakkında bilgi verdi.

Aslan Tok Hukuk Ofisi Kurucusu ve Avukatı Mehmet Aslan, markaların nasıl korunabileceği ve marka tescili hakkında bilgi verdi. Markanın değerinin değişkenlik gösterdiğini söyleyerek bu değeri belirleyen şeylerin markanın büyüklüğü, küçüklüğü, bilinirliği, unvanı gibi etkenlerin olduğunu açıkladı.

Bu nedenle marka hakkının tescil edilmesi gerektiğini vurguladı. Başka bir yerde markanın aynısının kullanabilme ihtimali olduğunu, dolayısıyla marka oluşturulduğu anda Türk Patent ve Marka Kuruluna müraacat ederek markanın koruma altına alınması gerektiğini ifade etti. Oluşturulan kişiye özel bir marka olması durumunda marka tescil edilip kullanıma dayalı kullanılırsa ömür boyu bu markanın kişiye ait olacağını söyledi. Aslan "bir markanız varsa bunu mutlaka tescil edin ve koruma altına alın" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Wise.tv