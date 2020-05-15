Markalı konutlarda stok erime hızı %1.81'e düştü Endekse göre, nisan ayında fiyatlar, bir önceki aya göre %0.15, geçen yılın aynı dönemine göre ise %5.09 oranında arttı.

'REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi' Nisan 2020 sonuçları açıklandı. Markalı konut projelerinden yabancılara yapılan satışların azaldığı nisan ayında stok erime hızı %1.18'e seviyesine geriledi.

'REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi' 2020 Nisan ayı sonuçları ile ilgili GYODER, şu değerlendirmeyi yaptı: "2019'un son ayından itibaren artan ve bu yılın mart ayında %4.17'lik bir oranla devam eden stok erime hızının 1.81'e gerilemesi, markalı konutlarda satışların küresel salgından olumsuz etkilendiğini gösteriyor."

REIDIN Genel Müdürü Alp Çapa ise REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi Nisan 2020 sonuçları hakkında şunları söyledi: "Nisan ayında bir önceki aya göre %0.15, geçen yılın aynı dönemine göre ise %5.09 oranında artış gerçekleşti. Markalı konut projeleri kapsamında yabancı yatırımcılara yapılan satışların oranı Nisan ayında %4.78 seviyesine geriledi. Bu satışlarda %61.11'lik tercih oranı 2+1 özellikteki konutların öne çıktığı görülmektedir. Nisan ayında %1.81 olarak kaydedilen stok erime hızı ise son 10 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti."

Yeni konutlarda fiyat artışı %0.15

Kamuoyunda 'markalı projeler' olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen 'REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi' sonuçlarına göre; nisan ayında, bir önceki aya göre %0.15, geçen yılın aynı dönemine göre %5.09 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %94.10 oranında nominal artış gerçekleşti.

1+1'de azalış, diğer konut tiplerinde artış

Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, nisan ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde %0.11 oranında nominal azalış; 2+1 konut tipinde %0.05, 3+1 konut tipinde %0.15 ve 4+1 konut tipinde %0.06 oranında nominal artış yaşandı.

Yabancıya satış oranı %4.78

Nisan ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %4.78'lik (son 6 aylık ortalama %8) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda %61.11 oranında 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi.

Peşinat ve banka kredisi kullanımında artış

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, nisan ayında peşinat kullanım oranı %45.52, banka kredisi kullanım oranı %27.19 ve senet kullanım oranı %27.29 olarak gerçekleşti. Mart ayında peşinat kullanımı %43,44, banka kredisi kullanımı %26,17, senet kullanımı %30,39 seviyesinde gerçekleşmişti.

Stok erime hızı: %1.81

Nisan ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazında %1.81 oranında erime gözlendi. Mart ayında stok erime hızı %4.17 oranında gerçekleşmişti.

Satışların yarısı bitmiş konut stoklarından

Nisan ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların %64.29'u bitmiş konut stoklarından, %35.71'i bitmemiş konut stoklarından oluştu. Şubat ayında ise satışların %50.06'sı bitmiş, %49.94'ü bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.

Kaynak: Bültenler