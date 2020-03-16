Markalı konut satışlarının %11'i yabancıya yapıldı 'REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi' Şubat 2020 sonuçları açıklandı.

"Şubat ayında bir önceki aya göre %0.94, geçen yılın aynı dönemine göre ise %4.62 oranında artış gerçekleşti. Markalı konut projeleri kapsamında yabancı yatırımcılara gerçekleştirilen satışlar Şubat ayında, bir önceki aya göre 3 puan artarak %11.21 seviyesine yükseldi, bu satışlarda ağırlıklı olarak 2+1 özellikteki konutların %40,48'lik tercih oranı ile öne çıktığı görülmektedir. Satışlardaki konut bedeli ödeme yöntemleri incelendiğinde, Ocak ayına göre Şubat ayında banka kredisi kullanımında %6.03 oranında azalış gözlenirken, peşinat kullanım oranında %5.73 oranında artış gerçekleşti."

YENİ KONUTLARDA FİYAT ARTIŞI %0.94

Kamuoyunda 'markalı projeler' olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen 'REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi' sonuçlarına göre; Şubat ayında bir önceki aya göre %0.94, geçen yılın aynı dönemine göre %4.62 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %92.60 oranında nominal artış gerçekleşti.

TÜM KONUT TİPLERİNDE ARTIŞ

Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, Şubat ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde %0.27, 2+1 konut tipinde %0.16, 3+1 konut tipinde %0.26 ve 4+1 konut tipinde %0.24 oranında nominal artış yaşandı.

YABANCIYA SATIŞ ORANI %11.21

Şubat ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %11.21'lik (son 6 aylık ortalama %7) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda %40.48 oranında 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi.

PEŞİNAT KULLANIMINDA ARTIŞ

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, Şubat ayında peşinat kullanım oranı %47.46, banka kredisi kullanım oranı %20.25 ve senet kullanım oranı %32.29 olarak gerçekleşti. Ocak ayında peşinat kullanımı %44.89, banka kredisi kullanımı %21.55, senet kullanımı %33.56 seviyesinde gerçekleşmişti.

STOK ERİME HIZI: %5.30

Şubat ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazında %5.30 oranında erime gözlendi. Ocak ayı stok erime hızı %5.04 oranında gerçekleşmişti.

SATIŞLARIN YARISI BİTMİŞ KONUT STOKLARINDAN

Şubat ayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutların %50.06'sı bitmiş konut stoklarından, %49.94'ü bitmemiş konut stoklarından oluştu. Ocak ayında ise satışların %41.78'i bitmiş, %58.22'si bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.

Kaynak: Bültenler