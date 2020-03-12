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İhracat, Türkiye, Ekonomi

Markalı İhracat Zirvesi 2020

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Altaş, "Türkiye, koronavirüsle sonlarına doğru tanıştı.

12.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:34
Markalı İhracat Zirvesi 2020

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Altaş, "Türkiye, koronavirüsle sonlarına doğru tanıştı. Önlemlerin de çok iyi alınmasıyla bu salgından en az zararla çıkacağız." dedi.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) tarafından düzenlenen Markalı İhracat Zirvesi 2020'nin açılışında konuşan Altaş, AVM'lerin koronavirüse karşı zamanında ve anında önlemleri almaya başladığını kaydetti. Sağlık Bakanlığı'ndan sertifikalı firmalara AVM'leri dezenfekte ettirmeye başladıklarını dile getiren Altaş, AVM çalışanları ile ziyaretçilerini de koronavirüs ve önlemlerle ilgili bilgilendirdiklerini anlattı.

Altaş, Türkiye'nin koronavirüsle sonlarına doğru tanıştığını, önlemlerin de çok iyi alınmasıyla ülkenin bu salgından en az zararla çıkacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AYD olarak perakendecinin ciddi kayıpları olma ihtimali üzerine kiraların düşürülmesi ve benzeri önlem almak için kendi aramızda çalıştay yapacağız. Bizim de AYD üyeleri olarak 15 milyar dolar borcumuz var. Dövizle kira yasağı doğru bir yasaktır. Bu yasaktan sonra yük bileşenlerin bir ayağı olarak AVM'cilerin üzerinde kaldı. Ülkemiz için elimizi taşın altına koyalım ancak bu zorunlulukları paylaşarak devam edelim. Biz de AVM'lerin borçlarının yapılandırılması, faiz indirimi ve dövizle ilgili çalışma yapılması hususunda sayın Bakanımızda yardım talep ediyoruz."

Altaş, önlemlerin alınmaması durumunda AVM'lerin zora gireceğini söyledi.

"Katma değerli ihracat markalı ihracattan geçiyor"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, koronavirüsün ve piyasalarda yaşanan dalgalanmaların gündemi işgal ettiği bu günlerde zirveye yoğun katılım sağlanmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Katma değerli ihracatın, TİM olarak, ihracat hedeflerine ulaşma noktasında önem verdikleri konuların başında geldiğini ifade eden Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takdir edersiniz ki katma değerli ihracatı sağlamanın yolu da markalı ihracat yapmaktan geçiyor. Bu sebeple Türkiye'nin sıra dışı ve değerli üretim ve ihracata odaklanması gerektiğini her fırsatta ifade ediyoruz. Artık sadece üretmenin yetmediğini bilmemizin yanı sıra Ar-Ge ve inovasyonu önceliklendiren katma değerli üretim ile küresel ticaret pastasından daha fazla pay kapmanın mümkün olabildiğini kabul etmemiz gerekiyor."

"Markalar çok üretmeye değil, öz ve nitelikli üretmeye odaklanmalı"

Gülle, markaların çok üretmeye değil, öz ve nitelikli üretmeye odaklanması gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü, 21. Yüzyıl 'mal üretimi' değil, 'çözüm üretimi' yüzyılı. İhracatımızda yüksek teknolojili ürünlerin payı da böyle bir bilince sahip olduğumuzu anlatan önemli bir gösterge. 2019 yılında ülkemiz yüksek teknolojili ürün ihracatı yüzde 6'nın üzerinde artış gösterdi, diğer yandan ülkemiz yüksek teknolojili ürün ithalatında ise az da olsa bir düşüş gerçekleşmesi de sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası ticarette firmaların oluşturduğu markalardan ziyade "Türkiye Markası"nın başlı başına Türkiye'nin küresel alanda bir üretim, yatırım ve ihracat çekim merkezi olmasını sağlamak ve ihracatın katma değerini artırmak anlamında büyük önem taşıdığına işaret eden Gülle, Türkiye markasının gelişmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Made in Türkiye" mottosu kullanılması çağrısını bir talimat kabul ederek hızla adımlar attıklarını söyledi.

Gülle, "Turkey" yerine "Türkiye" ifadesinin kullanılmasının tarihi bir zihinsel dönüşümün parçası olarak dikkat çektiğini anlatarak, "Bu kapsamda, tüm resmi yazışma gerçekleştirdiğimiz evraklarda 'Türkiye' ifadesini kullanmaya başladık. Bunun yanı sıra, kullandığımız 'Turkey Discover The Potential' sloganını yenilemek adına da çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

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