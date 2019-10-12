Markalaşamayan yok oluyor

12.10.2019 14:10

UFRAD Franchising Derneği Başkanı ve Dünya Franchise Konseyi Dönem Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Marka değilseniz yoksunuz ve yarından sonra var olmanız mümkün değil. Burası ekonominin tam ortasında olan ve marka olmayan ürünlerin marka olmasına yol açan, onlara öneri getiren bir platform" dedi.



Aydın, iş hacmi 50 milyar dolara ulaşan franchise sektörünü değerlendirdi.



13 Ekim'e kadar sürecek olan 'Bayim Olur musun Franchising Fuarı'nda 200'den fazla marka girişimcilerle bir araya geliyor. Fuarda, girişimciler yeni anlaşmalara, işbirliklerine, franchising ve bayilik sözleşmelerine imza atacaklar.



Bugün itibarıyla Türkiye'deki zincir işletmelerin sayısının 3 bin, bu işletmelere bağlı şube sayısının ise 60 bin olduğuna dikkat çeken Aydın, 350 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi. Aydın, 2019 yılı sonunda franchising sektörünün büyüklüğünün 50 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini ve bu rakamın 2023 yılında iki katına ulaşacağı tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.



"Markalaşmazsanız var olamazsınız"



Markalaşmanın önemine de değinen Aydın, "Bugün Dünyasında şayet marka değilseniz yoksunuz ve yarından sonra var olmanız mümkün değil. Markalarımız artık sadece hizmet ihracatında önemli bir oyuncu değil, Türk ekonomisinin kalkınması ve ülkemizin yurt dışında tanınması içinde önemli bir araç. O yüzden burası ekonominin tam ortasında olan ve marka olmayan ürünlerin marka olmasına yol açan, onlara öneri getiren bir platform" dedi.



Yatırımcılar için 15 bin liradan, 1.5 milyon liraya kadar her bütçeye hitap eden franchise yatırımının bulunduğu fuarın 4 gün boyunca yaklaşık 1 milyar dolarlık bir iş hacmi oluşturması bekleniyor.



Öte yandan, fuarda UFRAD ile İran Franchise Derneği arasında bir iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Türkiye ve İran'daki franchise sektör temsilcileri ortak projeler geliştirecekler. Anlaşmanın Türkiye ve İran ekonomilerinin yanı sıra, bölge franchise sektörüne büyük katkı sağlaması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA