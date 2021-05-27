Markalar kampanyalarla pandeminin izlerini siliyor
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Markalar kampanyalarla pandeminin izlerini siliyor

Markalar kampanyalarla pandeminin izlerini siliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mckinsey & Company'nin 2021 araştırmasına göre, pandemi dönemi sonrasında tüketicilerin 'intikam alışverişi' yapması bekleniyor.

Mckinsey & Company'nin 2021 araştırmasına göre, pandemi dönemi sonrasında tüketicilerin 'intikam alışverişi' yapması bekleniyor. Markalar, özellikle tüketicilerin duygusal beklentilerine hitap ederek gerek Türkiye'de gerekse dünyada pandeminin izlerini silmek için yeni kampanyalar yayınlamaya başladı.

YENİLEN, EĞLEN, DEVAM ET

DeFacto, yeni kampanyasıyla pandemi döneminin izlerini silmeyi hedefliyor. 'Yenilen, eğlen, devam et' diyerek tüketiciye her daim iyi hissettirmeyi hedefleyen marka, yeni reklam filminde de artık evde oturmaktan bunalmış kitleyi yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte hareket etmeye çağırıyor. Markanın yeni koleksiyonunun canlı renklerden oluştuğu belirtildi.


Markalar kampanyalarla pandeminin izlerini siliyor
Markalar kampanyalarla pandeminin izlerini siliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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