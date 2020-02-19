Markalar da ‘TikToker’ oluyor

19.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:57

Son yıllarda markaların sosyal mecraları kullanarak marka kimliğini, müşteri ilişkilerini hatta satışlarını desteklemesi olağan bir durum. Facebook, Twitter, Instagram ile devam eden süreç Whatsapp'a kadar gelmişti. En çok Instagram'ın yıldızı parlasa da TikTok, onu tahtından edebilir.