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Markalar da ‘TikToker’ oluyor

Son yıllarda markaların sosyal mecraları kullanarak marka kimliğini, müşteri ilişkilerini hatta satışlarını desteklemesi olağan bir durum.

19.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:57
Markalar da ‘TikToker’ oluyor

Son yıllarda markaların sosyal mecraları kullanarak marka kimliğini, müşteri ilişkilerini hatta satışlarını desteklemesi olağan bir durum. , , ile devam eden süreç 'a kadar gelmişti. En çok Instagram'ın yıldızı parlasa da TikTok, onu tahtından edebilir.

Kaynak: Dunya.com

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