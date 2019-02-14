Markalar Aşkla Büyür

Nagihan Ünüvar, markasına aşk ve tutkuyla bağlı olan çalışanların ve sadık müşteri olan marka elçilerinin markayı büyütebileceğini ifade ederken, işe alım süreçlerinde bilinen standartlar yerine markanın özgün karakterine özel uygulamalara ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Hizmetçi Liderler Markayı Büyütür

Sürdürülebilir başarılar elde etmek isteyen markaların işe üst yönetim kademelerinden başlamasında fayda gördüğünü belirten Ünüvar, kibir ve egonun doğru kararlar alınmasının önünde zorlayıcı bir bariyer olduğunu belirtirken, "Kişisel egolardan arınmış, hizmetçi liderlere ihtiyaç var" dedi. Astlarıyla arasına buzdan duvarlar ören, kendi menfaatlerine öncelik veren, ben duygusuyla hareket eden ve kararlarına karşı çıkanlarla ilişkisini kesen yöneticilerin, günün sonunda markanın kasasına zarar yazacağını belirten Ünüvar "Bana göre ego kibirle eş anlamlı ve içsel kompleksin bir yansımasıdır. Hırsla kendini gösterir ve çok tehlikelidir"dedi. Ünüvar, bir markada üst yönetim değişmezken alt kademelerde sürekli değişim varsa, sıkıntı kaynağının üst yönetimde aranmasını önerdi.

Bireysel Özgüvene Sahip Çalışanlar Markayı Büyütür

Egonun hüküm sürdüğü şirketlerde gruplaşmaların da olacağını belirten Ünüvar, bireysel özgüvenden uzaklaşan şirket çalışanlarının grup olarak hareket etme eğiliminde olduğunu gözlemlediğini ve bu durumun organizasyonun her kademesine yansıdığını dile getirirken "Gruplaşma bireysel özgüven yoksunluğudur" dedi. Bireysel özgüvene sahip çalışanlardan oluşan şirketlerin bünyesinde gruplaşma olmayacağını belirten Ünüvar "Bireysel özgüvene sahip şirketlerde tek grup vardır, o da markanın kendisidir." diyor.

Marka Elçileri Markayı Büyütür

Çalışanlar ve müşterilerin aynı zamanda birer marka elçisi olduğunu belirten Ünüvar "Marka Elçileri, bakışı, konuşması, tarzı ile markanın kendisidir. Çünkü, onlar için markaları aynı zamanda yaşam biçimidir. Markalarında aradıkları çözümü bulanlar markaya aşkla bağlananlardır. Marka aşıkları yaratmak, markanın ruh ikizlerini bulmaktır. İnsanların kendine benzeyen markaları sevme eğilimi olduğunu unutmayarak, işe mutfaktan başlamalı ve marka çalışanlarını seçerken, marka ruhunu iyi yansıtacağı düşünülenlerle yola devam edilmelidir" dedi.

Dünyanın lider markalarının standartların dışına uzun zaman önce çıktığını belirten Ünüvar "İşe alım süreçleri özgün, organizasyon yapısı yatay, standart kalıplardan arınmış markalar aşkı besler, aşkla beslenenlerden oluşan bir marka da büyür"diyerek sözlerini bitirdi.

Kaynak: Bültenler