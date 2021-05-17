MarkaFest sektöründe öncü markaları ve profesyonelleri üniversite öğrencileriyle bir araya getiriyor
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MarkaFest sektöründe öncü markaları ve profesyonelleri üniversite öğrencileriyle bir araya getiriyor

MarkaFest sektöründe öncü markaları ve profesyonelleri üniversite öğrencileriyle bir araya getiriyor
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek MarkaFest, 19 Mayıs'ta başlayacak.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek MarkaFest, 19 Mayıs'ta başlayacak.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sektöründeki öncü markaları ve profesyonelleri üniversite öğrencileriyle bir araya getirecek etkinlik 19-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Etkinlik, dünyayı etkisi altına alan salgın nedeni ile bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Özel sektörle yakın iş birliği içinde olmanın hem üniversite gençliği hem de sektörlerin geleceği açısından son derece hayati bir role sahip olduğu düşüncesinden hareketle planlanan etkinlik, sektöründe öncü ulusal ve uluslararası markaların üst düzey yöneticilerini gençlerle buluşturarak, öğrencilerin kariyer planlarına, bilgi birikimlerine ve vizyonlarının gelişimine pozitif katkı sağlamayı amaçlıyor.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Reklamcılık Bölümü'nden Prof. Dr. Aşina Gülerarslan Özdengül'ün proje yöneticiliğinde ve öğretim görevlisi Dr. Arzu Kazaz koordinatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte yine aynı fakültenin Reklamcılık 4. Sınıf öğrencileri görev alıyor.

Açıklamada, bu yıl MarkaFest'in bir yenilikle programına MarkaFest Akademi'yi de dahil ettiği vurgulanarak, "Farklı disiplinlerden alanının en iyilerini gençlerle buluşturacak olan Markafest Akademi, 'Öğrenecek Çok Şey Var' mottosuyla, gençleri profesyonel yaşama hazırlamayı ve çok yönlü gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor." ifadeleri kullanıldı.

MarkaFest Akademi'nin ise 31 Mayıs - 4 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacağı ifade edilen açıklamada, pazarlama, iletişim, reklam ve markalaşma ile ilgili herkesin katılımına açık olan MarkaFest ve MarkaFest Akademi ilgili detaylı bilgi için www.markafest.com sitesinden bilgi alınabileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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