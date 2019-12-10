"Marka Zirvesi 2019" sektörün önde gelenlerini Yeditepe Üniversitesi'nde buluşturdu

10.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:14

Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişimi ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinin düzenlediği "Marka Zirvesi 2019" etkinliğinde ulusal ve uluslararası şirketlerin yöneticilerini ağırladı.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, dünyada ve Türkiye'de markaların yürüttüğü stratejik yaklaşımlar ve bu amaçla gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ele alındığı "Marka Zirvesi 2019", sektörde önemli bir yere sahip markaların temsilcilerinin öğrencilere deneyimlerini aktardığı bir platform oldu.



Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Duygu Aydın Aslaner koordinatörlüğünde, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişimi ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümleri öğrencileri tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen zirve, üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Zirvenin açılışında konuşan Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Billur Ülger, marka kavramının yüzlerce değişkeni içinde barındırdığını belirterek marka konusuyla ilgili çok büyük katkıları olacak değerli konukları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

"Zirve, genç iletişimcilerin gelişimine katkı sağlıyor"

Zirveye ilişkin bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Aslaner de günümüzde, dijitalleşme süreciyle birlikte köklü bir değişim ve dönüşüm içerisinde olan markaların, farklılaşmak adına yeni stratejiler inşa ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dinamik olan bu süreçte zamanı yakalamak, markaların değişim parametrelerini takip etmek ve ilham veren marka profesyonellerinden doğru stratejik yaklaşımları dinlemek, oldukça önemli bir hale geldi. Bu noktada, Marka Zirvesi 2019 ile Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, teori ile pratiği bir araya getirerek kariyer hedeflerine bir adım daha yaklaşıyor. Sonuç olarak, bu tür güçlü fikir platformları oluşturan nitelikli organizasyonlar, bir yandan genç iletişimcilerin gelişimine katkı sağlarken diğer yandan da Türkiye'de markalaşma konusunun öneminin anlaşılmasında belirgin bir yol çiziyor." diye konuştu.

"Rekabetçi olabilmeniz için yenilikçi olmak zorundasınız"

Konferansta konuşan NG Hotel CEO'su Mustafa Kamil Berk, markaların toplumla iletişim halinde olması ve toplumun tüm hassasiyetlerini dikkate alması gerektiğini belirterek, "Rekabetçi olabilmeniz için rakiplerinizden farklı düşünmek ve yenilikçi olmak zorundasınız. Dünyadaki en iyi uygulamaları kendi ürünlerinize uyarlamak da sizi farklı kılabiliyor. Bu nedenle dünyadaki trendleri çok iyi takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

VIA Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar da konuşmasında dijital çağın getirdiği yeniliklere dikkat çekerek, "Bu hikaye oyunu değiştirdi. Katlanarak büyüme devam ediyor. İnsanlar evlerinde telefonla, dijital dünyanın sunduğu olanaklarla eğlenebiliyor. Biz insanları evinden çıkartacak ve eğlendirecek alanlar inşa etmeye çalıştık." diye konuştu.

TBWA Tasarım Direktörü Özge Güven, öğrencilere "Müşteriyi ikna etmek için çok ısrarlı ve çok çalışkan olmak gerek. Araştırma yaparak sunacağımız ürünü diğerlerinden farklı kılmalısınız. Önemli olan güzel bir iş değil yeni bir şey üretmektir, çalışan işler üretmelisiniz." tavsiyesinde bulundu.

Projepark Creative&Yapım Ajans Başkanı Özlem Çelik, "İşin içine dijital girince geleneksel medya da reklamı desteklemeye başladı. Tüketiciye ulaşmak için influencer'lar reklam için kaynak oldu. Instagram ise reklam için güçlü bir mecra oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Penti Dijital Dönüşüm İş Lideri Yiğit Kalafatoğlu da bugün en büyük sorunun dijitaldeki alışkanlığın fizikselde sağlanamaması olduğunu belirterek, "Bunu düzeltmek için tüketiciyi anlamaya çalışmalıyız." diye konuştu.

Demirören Medya Pazarlama ve Kurumsal İletişim Uzmanı Umut Tıkır ise gazeteciliğin dijital dönüşümüne ilişkin "Televizyon sinemayı nasıl öldürmediyse, dijital de geleneksel gazeteyi öldürmeyecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA