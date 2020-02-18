MARKA Yönetim Kurulu Toplantısı Sakarya'da Yapıldı

18.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:48

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), şubat ayı olağan yönetim Kkurulu toplantısı Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova ve Bolu valilerinin katılımıyla Sakarya'da gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde yapılan toplantıda, 2020 yılı ocak ayı harcama ve faaliyetleri, aylık ekonomik görünüm raporu, 2019 yılı ajans faaliyetlerinin sunumu ve değerlendirmesi yapıldı.

Toplantıda ayrıca, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği kapsamında iki proje ele alındı.

Bolu İl Özel İdaresi tarafından başvurusu iletilen ve ajans uzmanlarınca yapılan değerlendirmede başarılı bulunan "Bolu Karacasu Termal Bölgesi için Jeo-termal Kaynak Dağıtım Otomasyon Sistemi Fizibilite Etüdü" projesi ile Kocaeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından başvurusu iletilen "Kocaeli Valiliği Ek Hizmet Binası Proje İşi İçin Fizibilite Raporu Hazırlanması" projesi toplantıda değerlendirildi.

Toplantıya, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Yalova Valisi Muammer Erol, Düzce İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal, Bolu İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu katıldı.

Kaynak: AA