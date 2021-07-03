Marka takıntılı ayakkabı hırsızı kamerada
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Marka takıntılı ayakkabı hırsızı kamerada

Marka takıntılı ayakkabı hırsızı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta bir binaya giren zanlı, dakikalar boyunca apartmanda gezerek beğendiği ayakkabıları çaldı.

Esenyurt'ta bir binaya giren zanlı, dakikalar boyunca apartmanda gezerek beğendiği ayakkabıları çaldı. Tek tek inceleyip iddiaya göre hoşuna giden markaların ayakkabılarını çalan zanlı kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde bir binaya giren zanlı, en üst kattan başlayarak her dairenin önündeki ayakkabıları inceledi. İddiaya göre her katta dakikalarca vakit geçiren zanlı, beğendiği markaların ayakkabılarını binada bulunan bir pazar arabasının torbasına koyarak apartmandan uzaklaştı. Zanlı ise apartmanda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

"Özellikle hırsızın marka takıntısı var"

Daha önce de yaşadığı apartmanda buna benzer hırsızlık olayları olduğunu ifade eden Ertuğrul Çolak, "O saatlerde biz evde oturuyorduk fakat hırsızlıktan haberimiz olmadı. Dayım eve geldiğinde pazar arabasının torbasının yerinde olmadığını söyledi. Durumu tam olarak anlamak için bizde kamera kayıtlarına baktık. Kayıtlarda hırsızı gördük, rahat ve pişkin tavırları bizi gerçekten şaşırttı. Daha sonra bizde hırsızın yakalanması için kayıtları gerekli yerlere gönderdik. Kısaca olayı da anlatmak gerekirse hırsız yukarı kattan ayakkabı çalarak gelmiş. Bizim katta ise ayakkabıları taşıyamadığı için kapının önünde bulunan pazar arabasının torbası alarak ayakkabıları ona doldurmuş. Bizim başımıza buna benzer birkaç olay daha gelmişti ve artık bizde kendi önlemimizi almaya başladık. Ayakkabıların bulunduğu dolabı zincirle kilitlemeye başladık. Benim şaşırdığım nokta ise hırsız, dakikalarca ayakkabıları inceliyor beğenmediği ayakkabıyı almıyor. Benim görüntülerden anladığım kadarıyla tabanı sağlam ayakkabıları alıyor. Özellikle hırsızın marka takıntısı var. Ben şanslıyım ki benim ayakkabımı beğenmemiş" diyerek yaşadıklarını anlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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