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Marmara, Yalova, Ekonomi

MARKA, Kovid-19'la mücadelede "acil çözüm" sunan projeleri destekleyecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeler desteklenecek.

01.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:08
MARKA, Kovid-19'la mücadelede

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeler desteklenecek.

MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'in Vuhan şehrinde 1 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün hızla dünya genelinde yayılarak küresel bir salgın haline geldiğini, Dünya Sağlık Örgütünün 11 Mart 2020'de pandemi ilan ettiğini anımsattı.

Çöpoğlu, yaşanan bu küresel krizin etkilerinin hafifletilmesi, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu hizmet ve ürünlerin temin edilmesine destek olunması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının talimatıyla ilk defa tüm Türkiye'deki 26 kalkınma ajansının eş zamanlı olarak destek çağrısına çıktığını belirterek, 220 milyon üzerinde bir bütçenin ajanslar tarafından kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, odalar ve kar amacı güden kuruluşların kullanımına açıldığını bildirdi.

"Tanı kiti ve aşı geliştirme çalışmaları olan firmalar tespit edildi"

Doğu Marmara'nın özellikle büyük şehirlerdeki kalabalık nüfusu ve yoğun ekonomik faaliyetleri nedeniyle virüsle mücadelede riskli bir bölge olduğunu kaydeden Çöpoğlu, şunları söyledi:

"Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Kovid-19 programı ile bölgemizin ve ülkemizin salgınla mücadelesine katkı vermeyi, salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerinin hafifletilmesini hedefliyor. Bu kapsamda tüm dünyayı etkisi alan ve ülkemizde de görülen yeni tip koronavirüs tehdidine yönelik tedbirler kapsamında hijyen ve sağlık ürünleri alanında Doğu Marmara'da ürün üreten firmaları tespit ettik ve söz konusu firmaların bu süreçte oluşabilecek istek ve önerilerini aldık ayrıca saha tecrübesinden yola çıkarak, tanı kiti ve aşı geliştirme çalışmaları olan firmalar tespit edildi. Çağrıya çıktığımız programın hazırlıklarında, gerekçesinde ve içeriğinde bu verilerden istifade ettik."

Doğu Marmara'nın ülke ekonomisi açısından önemine değinen Çöpoğlu, bu süreçte halkın ihtiyaçlarının karşılanması için MARKA Yönetim Kurulunun kararı ile Kovid-19 salgınıyla mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi amacıyla 3 öncelikte proje teklif çağrısına çıkıldığını bildirdi.

Çöpoğlu, toplam bütçesi 3 milyon lira olarak ilan edilen proje teklif çağrısının önceliklerinin, virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi olarak belirlendiğini kaydederek, "Projelere sağlanacak asgari destek tutarı 100 bin lira ve azami destek tutarı 300 bin liradır. Proje süresi asgari 1 ay, azami 3 ay olarak ilan edilmiştir. Teklif çağrısı 30 Nisan tarihine kadar başvurulara açık olacak." dedi.

Kaynak: AA

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