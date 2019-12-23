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Marka Konferansı’nın 20. yıl toplantıları böyle geçti

İş dünyasının 2 bine yakın önemli isminin katılımıyla açılan konferans, iki gün boyunca alanının önde gelen isimlerinden olan konuşmacılar tarafından ortaya konan yeni fikirlere sahne oldu.

23.12.2019 00:08 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:08
Marka Konferansı’nın 20. yıl toplantıları böyle geçti

İş dünyasının 2 bine yakın önemli isminin katılımıyla açılan konferans, iki gün boyunca alanının önde gelen isimlerinden olan konuşmacılar tarafından ortaya konan yeni fikirlere sahne oldu.

Kaynak: Dunya.com

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