Marka Konferansı’nın 20. yıl toplantıları böyle geçti

23.12.2019 00:08 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:08

İş dünyasının 2 bine yakın önemli isminin katılımıyla açılan konferans, iki gün boyunca alanının önde gelen isimlerinden olan konuşmacılar tarafından ortaya konan yeni fikirlere sahne oldu.