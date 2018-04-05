Niğde'de "Marka Kent Niğde" Projesi, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında düzenlenen konferansla başladı.



Niğde Valiliği ve Niğde Ömer Halisdemir üniversitesi işbirliğinde koordine edilen ve Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından finansal destek sağlanan projenin ilk etabında sivil toplum kuruluşları, kent gönüllüleri ve basın mensuplarının katılımıyla konferans düzenlendi.

Vali Şimşek, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, projenin kentin vizyonunu belirleyeceğini söyledi.

Tüm Niğdeliler'den projeye destek çıkmalarını isteyen Vali Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu projeden maksat Niğde'nin marka olabilecek değerlerini belirlemek ve bu değerler üzerinden kentin markalaşma sürecini başlatmaktır. Nihai hedef ise şehrimizin marka kimliğini belirleyerek Niğde'yi marka bir şehir yapmaktır. Proje Niğde'ye vali olarak atandığımdan beri üzerinde çalıştığım ve gerçekleşmesi için tüm olanakları seferber ettiğim ve Niğde'nin bugününü değil geleceğini de güvence altına almak için yola çıkılmış bir projedir. Niğde'yi markalaştırarak bilinirliğinin artmasını, orta vadede de turizm ve kültür kenti olmasını istiyoruz. Tarihi ve kültürel değerler ile doğaya zarar vermeden marka kent olmayı amaçlıyoruz."