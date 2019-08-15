Marka başvurusu 61 bini aştı

15.08.2019 00:18

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank "2019'un ilk yarısında TÜRKPATENT'e 2 bin 734 yerli patent ve bin 322 yerli faydalı model başvurusu yapılırken, 53 bin 645'i yerli olmak üzere toplam 61 bin 278 marka başvurusu gerçekleştirildi" dedi.