Mark Zuckerberg 1 Dolar Yardım Yaptı: İlginç Hesaplama Tekniği
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Mark Zuckerberg 1 Dolar Yardım Yaptı: İlginç Hesaplama Tekniği

Geçtiğimiz günlerde Mark Zuckerberg ve eşi restoranlara 800 bin dolar yardım yapmıştı.

Mark Zuckerberg 1 Dolar Yardım Yaptı: İlginç Hesaplama Tekniği
18.05.2020 12:47 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:47

Geçtiğimiz günlerde Mark Zuckerberg ve eşi restoranlara 800 bin dolar yardım yapmıştı. Her ne kadar bu miktar yüksek görülse bile, aslında Zuckerberg ailesi için pek fazla değil. Yapılan bir hesaplama bunu rahat bir şekilde ortaya koyuyor.

Facebook'un kurucusu olan Zuckerberg yıllar önce üniversite zamanında insanların dış görünüşlerine göre oylandığı bir platform kurdu. Daha sonra bu platform amacını aşarak insanların kendi arasında iletişim kurduğu bir araca dönüştü. Bunun üzerine Facebook bütün dünyaya pazarlanmaya başlandı ve çok talep gördü. O, buradan önemli bir gelir elde etti.

Restoranlara yapılan yardımlar devede kulak kaldı

Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, ABD'deki Bay Area bölgesinde bulunan sevdikleri 8 restorana 100 bin dolar bağış yaparak hayatta kalmalarını sağlamaya çalıştı. Bu miktar büyük çoğunluk tarafından son derece yüksek bulundu.

Yapılan küçük bir hesaplama ile birlikte, aslında bağışlanan tutarın çok küçük miktarda olduğu ortaya çıktı. Dünyanın en zengin insanlarından birisi olarak bilinen Zuckerberg yaklaşık olarak 76,3 milyar dolarlık servete sahip. Böyle bir servetin yanında 800 bin dolar gerçekten de devede kulak gibi kalıyor. Ortalama bir ABD'li aileye göre kıyaslandığında Zuckerberg ailesi bu 8 restorana toplamda 1 dolar bağışlamış oluyor.

Diğer bazı ABD'li iş adamları gibi onlar da tüm mal varlıklarının %99 gibi bir bölümünü bağışlayacaklarını söylemişti. Bill Gates ailesi yine buna benzer bir söylemde bulunmuştu. Şu anda dünyanın en değerli şirketleri uygulama ve teknoloji firmaları olarak biliniyor. Onların yaptıkları bağışlar çok büyük gibi görünse bile, aslında sadece okyanusta bir damla.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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