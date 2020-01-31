Mark Esper- Lorenzo Guerini basın toplantısı
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Mark Esper- Lorenzo Guerini basın toplantısı

Mark Esper'in açıklamaları Lorenzo Guerini'nin açıklamaları WASHINGTON - ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Washington'da resmi ziyaret için bulunan Italya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, ABD Savunma Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

31.01.2020 21:45 | Son Güncelleme: 31.01.2020 21:48
Mark Esper- Lorenzo Guerini basın toplantısı

Mark Esper'in açıklamaları

Lorenzo Guerini'nin açıklamaları WASHINGTON - ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Washington'da resmi ziyaret için bulunan Italya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, ABD Savunma Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Mark Esper- Lorenzo Guerini basın toplantısı
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