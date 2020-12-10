Mark Eliyahu PSM Online'da konser verecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mark Eliyahu PSM Online'da konser verecek

10.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:12
Mark Eliyahu PSM Online'da konser verecek

Müzisyen Mark Eliyahu, sadece Zorlu PSM Online'a özel gerçekleştireceği konseriyle 20 Aralık'ta dinleyicisiyle buluşacak.

Müzisyen Mark Eliyahu, sadece Zorlu PSM Online'a özel gerçekleştireceği konseriyle 20 Aralık'ta dinleyicisiyle buluşacak.

Biletleri passo.com.tr üzerinden satışta olan konseri, müzikseverler evlerinden izleyebilecek.

Bugüne kadar verdiği çevrimiçi tüm konserlerinde solo ya da duo olarak performans sergileyen sanatçı, bu konserde tüm grubuyla yeni parçalarını da seslendirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

İlgili Haberler

Cenaze anonslarının kaldırıldığı Edirne'de müzisyenler sokakta konser veriyor
Cenaze anonslarının kaldırıldığı Edirne'de müzisyenler sokakta konser veriyor
Pakdemirli: 'Tarım orman sektörü olarak devasa yatırımlara, marka projelere imza atıyoruz'
Pakdemirli: "Tarım orman sektörü olarak devasa yatırımlara, marka projelere imza atıyoruz"
'Sanayi şehri'nin yeni teknoparkı uluslararası markalar oluşturma hedefiyle yola çıkıyor
"Sanayi şehri"nin yeni teknoparkı uluslararası markalar oluşturma hedefiyle yola çıkıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Donald Trump Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Öykü Çelik Demet Özdemir
Spor Sinan Gümüş Şenol Güneş Samet Aybaba Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mark Eliyahu PSM Online'da konser verecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 16:16:29. #1.14#
title