Mark Eliyahu online konser verdi Doğu ve Batı müziğini modern enstrümanlarla sentezleyen Mark Eliyahu, "PSM'yle Kal" konserleri kapsamında hayranlarıyla online bir araya geldi.

Doğu ve Batı müziğini modern enstrümanlarla sentezleyen Mark Eliyahu, "PSM'yle Kal" konserleri kapsamında hayranlarıyla online bir araya geldi.

Kamança sanatçısı Eliyahu, Zorlu PSM'nin Instagram kanalından evinden yaptığı canlı yayınla mini bir konser gerçekleştirdi.

Yarım saatlik yayında, "Endless", "Journey" ve "Coming Back"in gibi sevilen eserlerinin seslendiren genç sanatçı, ayrıca Ankara yöresinin "Fidayda" türküsünü kendi yorumuyla müzikseverlerin beğenisine sundu.

Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği yayının sonunda Eliyahu, izleyicilere teşekkür etti.

Kaynak: AA