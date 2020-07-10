Mark Cutts: Sınır kapılarının kapatılmasını istemiyoruz
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Mark Cutts: Sınır kapılarının kapatılmasını istemiyoruz

BİRLEŞMİŞ Milletler(BM) Suriye Krizi için Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, Suriye'ye yardım yapılabilmesine olanak sağlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının süresinin bugün sona ermesi nedeniyle endişeli olduklarını söyledi.

Mark Cutts: Sınır kapılarının kapatılmasını istemiyoruz
10.07.2020 22:04 | Son Güncelleme: 10.07.2020 22:07

BİRLEŞMİŞ Milletler(BM) Suriye Krizi için Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, Suriye'ye yardım yapılabilmesine olanak sağlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının süresinin bugün sona ermesi nedeniyle endişeli olduklarını söyledi.

Suriye'ye sınır ötesi yardımların yapılabilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı gerekiyor. 2014'ten beri yardımların yapılmasına olanak sağlayan BMGK kararı bugün sona ererken Rusya, Babüsselame'ye açılan Öncüpınarı kapısını BMGK'deki veto hakkını kullanarak kapattırmak istedi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr Hans Kluge ile birlikte Birleşmiş Milletlerden gelen heyet Öncüpınar Gümrük Kapısındaki tıbbi malzemelerin Suriye'ye dağıtımını gözlemledi.Hans Kluge'ye Birleşmiş Milletler (BM - OCHA) Suriye Krizi için Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, UNOCHA Türkiye Ülke Ofis Lideri ve Suriye Krizi için Sınır Ötesi İnsani Yardım Fonu Koordinatörü Markus Werne ve Dünya Sağlık Örgütü Gaziantep Ofis Lideri Dr. Mahmoud Daher eşlik etti. Kluge ve Cutts gönderilecek olan insani yardım malzemelerinin yerinde gözlemlenmesi ve TIR'ların yola çıkmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.'KAPILAR AÇIK KALMALI'Mark Cutts, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir karara varacağını ama Birleşmiş Milletlerin insani yardım kanadında çalışanlar olarak kapıların kapanmaması konusunda ısrarcı olduklarını ifade etti.Mark Cutts verilecek karar ile ilgili kapıların kapanmaması gerektiğini ve insani yardımların devam etmesi gerektiğini vurguladı.Sınır ötesindeki iki merkezin açık kalmaya devam etmesinin savunuculuğunu yaptıklarını anlatan Mark Cutts, "Dün İdlib bölgesinde ilk Covid-19 vakası ile karşılaştık. Onun için bunun gibi insani yardım yapan merkezlerin açık kalması lazım. Zaten bu da düşüncemizi destekliyor. Bu hiç uygun bir zaman değil. Yapılar yardımları azaltacak bir hamle ben bu yardımların artırılması gerektiğini düşünüyorum ödedi.'DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDECEK'Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, Türkiye'deki gözlemleri sırasında çok etkilendiğini  ve DSÖ ile Türkiye'nin iş birliğinin devam edeceğini söyledi.Sınır kapılarının kapatılması ile ilgili ise Dünya Sağlık Örgütü'nün kimseyi mağdur etmemek istediğini aktaran,  Dr. Hans Kluge, "Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Ofisi ve Türkiye arasında büyük bir işbirliği başlatıyoruz. Türkiye'yi hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Birleşmiş Milletlerin misyonuna ve yetki alanlarına sahip çıktığı için teşekkür ediyorum bu işbirliği için. Pandemiden sonraki ilk resmi ziyaretimi Türkiye'ye yaptım. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmemizin ardından İstanbul'a acil durum açısından bir afet ofisi açma maksadıyla anlaşma imzaladık. Bu da Türkiye'nin acil durum ve afet anlamındaki durumunun göstergesi. Aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa'da sağlık açısından üstlenmekte olduğu rolün göstergesi.Türkiye'de gördüğüm ve yaptığım incelemeler sonucunda gördüğüm her şeyden çok etkilendim. Bu anlamda Dünya Sağlık Örgütü ile Türkiye'nin iş birliğinin devam edeceğine emin olabilirsinizö diye konuştu.

Öte yandan sınırda 30 TIR gıda ve hijyen dolu yardım konvoylarını inceleyen heyet araçları ile Suriye'ye gidecek olan yardım konvoylarına bir süre araçları ile eşlik etti.


Kaynak: DHA

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