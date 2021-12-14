Mariza, Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak

Dünya müziğinin divalarından Mariza, 19 Aralık'ta Zorlu PSM'de konser verecek.

BBC'nin "Avrupa'nın En İyi Sanatçısı" ödülünü üst üste 3 kez ülkesi Portekiz'e kazandıran ve Grammy Ödülleri'ne aday gösterilen ilk Portekizli sanatçı olan Mariza, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Portekiz geleneği Fado şarkılarını dünyaya ulaştıran Mariza'ya, 1999'da efsanevi Fado şarkıcısı Amalia Rodrigues'in adını taşıyan vakıf tarafından "Fado'nun Sesi" unvanı verildi.

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri

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