Mariya Zaharova: "İngiliz nakliye uçakları Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapıyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçaklarının, Ukrayna'ya silah sevkiyatı yaptığını söyledi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimde, batılı ülkeler Kiev yönetimini destekleyen açıklamalarını sürdürürken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, batılı ülkelerin Ukrayna'yı silahlandırmaya devam ettiğini söyledi. İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçaklarıyla ülkeye silah sevkiyatının yapıldığı söyleyen Zaharova, "İngiltere birkaç gündür Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçaklarıyla Ukrayna'ya silah gönderiyor. Her uçak 77 buçuk ton silah taşıyor ve toplamda 6 uçuşta 460 ton silah yardımı yapılıyor" açıklamasını yaptı. Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah yardımı sağladığını belirten Zaharova, "ABD yakın zamanda Ukrayna'ya 30 adet Javelin tanksavar füzeleri olmak üzere toplam 180 adet füze gönderdi" dedi.

Batı ve Ukrayna medyası tarafından yapılan, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal edeceğine dair haberleri de eleştiren Zaharova, "Şuanda batı ve Ukrayna medyası, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine dair spekülatif haberlerini yine tekrarlıyor. Bu haberlerin, somut delil oluşturmak için yapıldığını düşünüyoruz" dedi. - MOSKOVA

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