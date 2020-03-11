Marius Sumudica: Türkiye koronavirüs ile ilgili iyi önlem aldı Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, hafta sonunda oynayacakları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla ilgili, "Alanya maçına 3 puan almak için gideceğiz, ancak deplasmanda alınmış 1 puan da iyidir" dedi.

Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, hafta sonunda oynayacakları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla ilgili, "Alanya maçına 3 puan almak için gideceğiz, ancak deplasmanda alınmış 1 puan da iyidir" dedi.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Gaziantep FK takımı çalışmalara başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top sürme çalışmalarının gerçekleştirildiği antrenmanın ana bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

Kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Marius Sumudica, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erol Bulut'un ligde değişmeyen sayılı teknik adamlardan birisi olduğunu belirten Sumudica, "Alanyaspor'un hocası ligde değişmeyen sayılı teknik adamlardan birisi. Kendisi çok iyi bir hoca ve çok iyi bir takımları var. Kendisine saygı duyuyorum. Zor bir dönemden geçtik. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Diğer rakiplerimiz ligde kalmak için mücadele ediyor. Oraya 3 puan almak için gideceğiz ancak deplasmanda alınmış 1 puan da iyidir. Trabzonspor maçını tribünden izledim. Sahayı yukarıdan tamamen görebiliyordum. Rakibimizin maç boyunca iki üç tane şansları vardı. Oynanan oyundan memnunum" diye konuştu."TÜRKİYE KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ İYİ ÖNLEM ALDI"Koronavirüs nedeniyle tek korkusunun maçların seyircisiz oynanması olduğunu belirten ve virüsün çok abartılmaması gerektiğini söyleyen Sumudica, "Maçların seyircisiz oynanması ve oyuncuların deplasmana gidememesi benim tek korkum. Hastalığın çok fazla propagandası yapılıyor. Benim ülkemde 29 vaka görüldü. Hiçbiri hayatını kaybetmedi ama gripten geçen ay 50 kişi öldü. Bence hastalık abartılıyor. Türkiye de önlemini iyi aldı. Şu anda panik havası yaratılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

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- Gaziantep

Kaynak: DHA