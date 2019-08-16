Marius Sumudica: "Tek dezavantajımız yeni bir takım olmamız"

16.08.2019 18:36

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktör Marius Sumudica, transferde son iki haftalık süreçte kaliteli futbolcuların takıma katıldığını ifade ederek, "Tek dezavantajımız yeni bir takım olmamız" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te Teknik Direktör Marius Sumudica, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ettiklerini ve yeni sezon için hazır olmaya çalıştıklarını dile getiren Sumudica, yeni sezonun tüm takımlar için hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Tüm takımlara başarılar diliyorum"

2019-2020 sezonunun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Sumudica, "Öncelikle yeni sezon tüm takımlara, futbolculara ve teknik heyetlere hayırlı olsun. Umut ediyorum ki sakatlıksız, dostça güzel bir sezon bizleri bekliyor. Bizim de ilk maçımızın Fenerbahçe karşısında olması ayrı bir heyecan katıyor. Diğer tüm takımlar gibi yaklaşık iki aydır hazırlıklarımızı aralıksız sürdürdük ve artık yeni sezona hazırız. Türk futbolu benim için çok değerli ve eminim ki yine çekişmeli bir sezon yaşanacaktır. Tüm takımlara başarılar dilerim" dedi.

"Neler yapabileceğimizi göstermek istiyoruz"

İlk hafta deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla beklediğini ifade eden Marius Sumudica, "Sezonun ilk maçını Fenerbahçe gibi bir ekiple oynamak gerçekten bizleri sabırsızlandırıyor. Rakibimiz Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi ve taraftarlarıyla birlikte özellikle iç sahada inanılmaz atmosfer oluşturabiliyorlar. Tabii ki bizde yeni bir takım olmamıza rağmen lige hazırız ve neler yapabileceklerimizi göstermek için can atıyoruz. Orada güzel bir futbol ortamı bizi bekleyecek ve biz de o ortamda taraflı tarafsız herkese zevk vererek puan veya puanlar alabilmek için mücadele edeceğiz. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi elbette tartışılmaz. Oldukça etkili isimlere sahipler ancak biz de orada önlem almak için değil kendi oyunumuzu oynamak üzere gideceğiz. Futbolcularım onlardan ne istediğimin fazlasıyla farkında. Umarım oradan puan veya puanlarla ayrılarak sezona güzel bir giriş yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Tek dezavantajımız yeni bir takım olmamız"

Transferde özellikle son iki haftalık süre içerisinde kaliteli futbolcuların takıma katıldığını söyleyen Sumudica, "Fenerbahçe deplasmanının zorluk düzeyinin farkındayız. Ancak başkanımız ve yönetimimizin yoğun çalışmalarıyla güzel bir kadro kuruldu. Futbolcularımızın hepsi gerçekten kaliteli ve güzel bir sezon yaşatmak için her şeyi yapacaklarına inanıyorum. Tek dezavantajımız yeni kurulan bir ekibiz ve ne yazık ki hazırlık maçı oynayamadık. Ancak bunun bizi Kadıköy'de etkilememesi üzerine tüm çalışmalarımızı yaptık. Artık bizler değil futbolcular sahada konuşacak. Onlara sonuna kadar güveniyorum" şeklinde konuştu.

"Söylemediğim sözler yazılıp, çizildi"

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir basın toplantısının ardından sosyal medya üzerinden kendisine ait olmayan açıklamaların yayıldığını ve bazı sözlerinin çarpıtıldığını aktaran Sumudica, "Türk futbolunu ve insanlarını çok seviyorum. Arabistan'dan ayrılırken de ikinci vatanım olan Türkiye'ye gitmek istiyorum diyerek buraya geldim. Geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden Fenerbahçe'nin kadro kalitesiyle ilgili benim söylemediğim sözlerin çarpıtılarak yazıldığını okuyunca çok şaşırdım ve üzüldüm. Bizim bu ligdeki tüm takımlara saygımız sonsuz. Kimsenin de kadrosu hakkında yeterli, yetersiz tartışması yapmak benim işim değildir. Fenerbahçe'nin de, Galatasaray'ın da, Beşiktaş'ın da hatta Trabzonspor'un da çok iyi kadroları var. Bu takımlar kazalar yaşasa da her zaman şampiyonluğa oynayacak ekiplerdir. O yüzden rakiplerimize saygı duymaya devam edeceğiz. Ancak sahada onlar karşısında hiç bir zaman benim takımım diz çökmeyecektir. Mücadelemizi son dakikaya kadar sürdürüp taraftarlarımızı, yönetimimizi, başkanımızı mutlu edebilmek adına her şeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA