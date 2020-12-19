Marius Sumudica: "Rakimizden daha iyiydik ve galibiyeti hak ettik"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, 3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Rakimizden daha iyiydik ve galibiyeti hak ettik" dedi. Kulübüyle 4 aylık daha kontratının kaldığını söyleyen Rumen teknik adam, alınan galibiyetle ilgili "Bu kene galibiyet vermemiz gerekiyordu" açıklamasını yaptı.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek puanını 21'e çıkardı. Bu sonuçla ligde maç fazlasıyla dördüncü sıraya yerleşen Gaziantep FK'da Teknik Direktör Marius Sumudica karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zor bir maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Sumudica, "Lige renk katan ve iyi futbol oynamaya çalışan ekiplerden birisiyiz. Takım olarak iyi bir performans ortaya koyduk. Bugün rakibimizden daha iyiydik. Tatiksel olarak iyi hazırlandık. Bu galibiyeti hak ettik. Futbolcularımız çok iyi mücadele etti ve sonunda galibiyeti aldık. Oyuna 3-5-2 sisteminde başladık ve rakibimiz, Thiam'ı oyuna alınca biz de taktiğimiz değiştirdik ve buna önlem aldık. Sonucunda da kazandık. Yaklaşık bir yıldır sahamızda puan kaybetmiyoruz. Son 20-21 maçtır yenilmeyen ve gol atan bir ekibiz. Bu galibiyeti hak ettik ve daha fazlasını da hak ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN BU KENTE GALİBİYET VERMEMİZ GEREKİYORDU"

Gaziantep'te özel bir hastanede yaşanan patlama nedeniyle kentin zor bir gün geçirdiğini de vurgulayan ve bu galibiyeti kent için aldıklarını aktaran Marius Sumudica, "Bugün yaşanan olayla ilgili şehrimize geçmiş olsun diyorum. Şehir bugün zor bir süreç yaşadı. O yüzden bugünkü galibiyet kentimize, taraftarlarımıza armağan olsun. İyi bir takımız, her anlamda iyi bir ekibimiz var. O yüzden başarılar da kendiliğinde geliyor" dedi.

"DÖRT AYLIK KONTRATIM KALDI"

Gaziantep ekibiyle sözleşmesinin 4 ay sonra biteceğini ve yeni sözleşme konusunda bir gelişme olmadığını vurgulayan Sumudica, "Kendi performansım hakkında konuşmak istemiyorum. Galip geldiğimiz için mutluyum. Burada mutluyum ve kalmak istiyorum ama 4 aylık bir kontratım kaldı. Henüz yönetimden bu konuda bir talep gelmedi. Ben de bunları düşünmek istemiyorum ve işime odaklanıyorum" şeklinde konuştu.

(Lider Olgun/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı