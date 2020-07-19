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Marius Sumudica: "Pandemi sonrası maç kaybetmeyen tek takımımız"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, 2-2 berabere biten Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Pandemi sonrası maç kaybetmeyen tek takımımız" dedi.

Marius Sumudica:
19.07.2020 00:10 | Son Güncelleme: 19.07.2020 01:02

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, 2-2 berabere biten Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Pandemi sonrası maç kaybetmeyen tek takımımız" dedi. Sumudica, takımın yıldızı Maxim'in sene başında kadrolarında olması durumunda ligde Sivasspor'un bulunduğu konumda kendilerinin olacağını da iddia etti.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, 2-2 berabere biten Kasımpaşa maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Pandemi süreci sonrası mağlup olmayan tek takım olduklarını ve bunu sürdürdükleri için mutlu olduklarını vurgulayan Marius Sumudica, "Sahada iyi ve açık futbol oynayan iki kaliteli takım vardı. Biz karakterli bir takım olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Bugün dokuzunculuğu koruduk. Önümüzde Yeni Malatya maçı var. O maça odaklanacağız ve o maçı da kaybetmeyeceğiz. Oyuncularım çok konsantre ve işlerini yapıyorlar. Ligde pandemi sonrası maç kaybetmeyen tek takımımız. Bu şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Önceliğimiz Maxim ve Kayode'yi takımda tutmak"

Ligde gelecek sene için planlarını yapmaya başladıklarını da vurgulayan Sumudica, "Gelecek yılın planlamalarına başladık. Şu anki kadromuzu koruyup, çok fazla transfer yapmak istemiyoruz. Gelecek sene için en öncelikli amacımız Kayode ve Maxim'i kadroda tutmak olacak. Onun dışında hedefimizde 3-4 tane oyuncu var. Onları alabilirsek daha kaliteli bir kadromuz olacak. Bu sene iyi bir lig geçirdik ve bunu gelecek yıl da devam ettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Maxim ilk yarı takımda olsaydı şu an Sivasspor'un yerinde olurduk"

Ligin ikinci yarısında kadroya katılan ve performansı ile dikkat çeken Maxim hakkında da yorum yapan Rumen teknik adam, "Maxim kaliteli bir oyuncu. Yetenekleriyle takıma yön veren bir yapısı var. İkinci yarı takıma katıldıktan sonra çok şeyi değiştirdi. Eğer Maxim ligin ilk yarısında da kadromuzda olsaydı şuan Sivasspor'un bulunduğu konumda biz olurduk" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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