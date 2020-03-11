Marius Sumudica'nın koronavirüs korkusu Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, spor müsabakalarını sekteye uğratan koronavirüs ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Tek korkum maçlara seyirci alınmaması ve takımların deplasmana gidememesi. Bu hastalığın çok fazla propagandası yapılıyor" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, spor müsabakalarını sekteye uğratan koronavirüs ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Tek korkum maçlara seyirci alınmaması ve takımların deplasmana gidememesi. Bu hastalığın çok fazla propagandası yapılıyor" dedi. Sumudica, 1-1 berabere kaldıkları Trabzonspor maçında ise rakiplerine çok fazla fırsat vermediklerini söyledi.



Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın tesislerde gerçekleştirdiği antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, tüm dünyayı kasıp kavuran ve spor müsabakalarını da derinden etkileyen koronavirüsün çok fazla propagandasının yapıldığını söyledi. Sumudica, Trabzonspor maçıyla ilgili de konuşarak maçın özellikle ikinci yarısında iyi bir performans gösterip rakiplerine fırsat vermediklerini aktardı.



"Tek korkum maçlara seyirci alınmaması ve takımların deplasmana gidememesi"



Haftalardır dünya gündeminde olan ve spor müsabakalarını da derinden etkileyen koronavirüs ile ilgili açıklamada bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Benim şu an için tek korkum, tek endişem maçlara seyirci alınmaması ya da takımların deplasmana gidememesi. Umarım böyle bir şey olmaz. Bu hastalığın çok fazla propagandası yapılıyor. Benim ülkemde de bu hastalıktan 29 vaka görüldü ve kimse ölmedi. Ama normal gripten geçtiğimiz aylarda 50 kişi hayatını kaybetti. O yüzden bu olay çok abartılıyor. Türkiye de bu konuda önlemini iyi aldı. Şu ana kadar ölen kimse yok. Ben futbolcularımda da bu konuda bir panik havası görmedim. Herkes nasıl davranması gerektiğini biliyor sonuçta. Konu hakkında çok fazla da bilgim yok. Bu konular bilim adamlarının konusu. Benim söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Daha fazla konuşup propaganda ya da panik havası oluşturmamak gerek" dedi.



"Trabzonspor'a fırsat vermedik"



Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ve rakiplerine fırsat vermediklerini söyleyen Marius Sumudica, "Trabzonspor maçında cezalı olduğum için tribündeydim. Maçı yukarıdan izlemek daha güzelmiş. Trabzon maçında takımım özellikle ikinci yarıda iyi bir performans gösterdi. Rakibimiz ligin en iyi hücum yapan ve en çok gol atan takımlarından bir tanesi. Biz de iyi bir performansla onlara çok fazla fırsat vermedik. Takımımın performansından çok mutluyum. Oyuncularımın temposu ve ritmi de gayet iyi. Ligin başından beri oyuncularımın üst üste 3-4 maç kötü oynadığını hatırlamıyorum. Performansımızı sürekli arttırıyoruz. Oyuncular da birbirlerine adapte oluyor ve bu da güzel sonuçlar almamızı sağlıyor" ifadelerini kullandı.



"Zorlu bir periyodu geride bıraktık"



Ligde zorlu beş haftayı geride bıraktıklarını ama önlerinde küme düşmemeye oynayan takımlarla daha zorlu maçlar olduğunu aktaran ve Alanyaspor maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Rumen teknik adam, "Çok zorlu bir dilimi geride bıraktık ama daha hiçbir şey bitmiş değil. Çünkü önümüzde Ankaragücü, Konya, Kayseri ve Antalya gibi küme düşmemeye oynayan takımlarla karşılaşacağız. Onlar da bizim gibi puanlar için, ligde kalmak için mücadele ediyor. O yüzden Alanya maçı bizim için zor olacak. Biz Alanya maçına puan ya da puanlar için, kaybetmemek için gideceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA