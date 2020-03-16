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Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep, Futbol, Spor

Marius Sumudica: lig bitti diye düşünen varsa yanılır

Bu sezon geride kalan 26 haftada 32 puan toplayan Gaziantep ekibi, bunların sadece 13'ünü dış sahada kazandı.

16.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:30
Marius Sumudica: lig bitti diye düşünen varsa yanılır

Bu sezon geride kalan 26 haftada 32 puan toplayan Gaziantep ekibi, bunların sadece 13'ünü dış sahada kazandı.


Deplasmanda attığı 13 gole karşı 25 kez de kalesini gole kapatamayan Güneydoğu temsilcisi, 19 puanı hanesine yazdırdığı iç saha maçlarında ise attığı 23 gole karşılık rakiplerinden 16 kez gol yedi.


Ligdeki son 4 maçını kazanamayan Gaziantep ekibi, son galibiyetini 17 Şubat'ta 2-0'lık skorla Çaykur Rizespor maçında aldı. Gaziantep Futbol Kulübü, daha sonra deplasmanda Göztepe ve Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı, Medipol Başakşehir'e 3-1, son olarak da Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenildi.


Son deplasman galibiyeti 85 gün önce


Gaziantep Futbol Kulübünün deplasmandaki son galibiyeti ise 21 Aralık'ta 4-3 sonuçlanan Kasımpaşa maçı.


O günden sonra deplasmanda sırayla Gençlerbirliği (1-0), Beşiktaş (3-0), Göztepe (1-1), Medipol Başakşehir (3-1) ve Aytemiz Alanyaspor (1-0) ile karşılaştı.


Son 5 deplasman maçından sadece 1 puan çıkarabilen kırmızı-siyahlılar, 85 gündür dış sahada galibiyet sevinci de yaşayamıyor.


"Toplanmamız gerekiyor"


Teknik Direktör Marius Sumudica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında ligde kalma hedefiyle göreve geldiklerini hatırlattı.


Bu sözlerinin de arkasında olduğunu aktaran Rumen teknik adam, "Hedefimize büyük oranda yaklaşmış olabiliriz ama lig bitti diye düşünen varsa yanılır. Hedefe ulaşmak için toparlanmamız gerekiyor." dedi.


Alanya deplasmanı öncesinde oyuncularına bazı uyarılarda bulunduğunu anımsatan Sumudica, "Ama dünkü maçta uyarılarımızın çok etkili olmadığını gördük.


O yüzden gerekenler yapılacak. Önümüzdeki ilk maç itibarıyla puanları hanemize yazdırmak istiyoruz. İnanıyorum, Gaziantep kulübü, hedefine ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

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