Marius Sumudica: "Kayserispor Şu An İyi Bir Atmosfer İçerisinde"

- Marius Sumudica: "Kayserispor şu an iyi bir atmosfer içerisinde"

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica:

"İnanıyorum ki puanlar alacağız"



KAYSERİ - Kayserispor, Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Marius Sumudica, "Kayserispor şu an iyi bir atmosfer içerisinde. Bunu devam ettirebilmek için yönetim, futbolcu ve taraftar hepsi birlik olmalı" dedi.

Geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılılar, ligin 5. haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan oyuncular, düz koşunun ardından kondisyon ve top çalışması yaptı.

"Oyun olarak çıkıştayız"

Antalyaspor'un kaliteli oyunculardan kurulu olduğunu, ancak birlik olarak maçtan puanlarla ayrılmak istediklerini kaydeden Teknik Direktör Marius Sumudica, "İlk olarak oyuncularıma Sivas maçını unutmalarını söyledim. 1-2 gün galibiyeti kutladılar, hak ettiler. Çünkü çok çalıştılar. Artık zamanımız yok, çünkü diğer maç cuma günü, hazırlanmamız gerekiyor. Güçlü bir takımla oynayacağız. Antalyaspor geçen sene Kayseri'ye karşı iki maçı da kazandı. Büyük oyuncuları var, Galatasaray'a karşı puan aldılar. O yüzden bu maça çok odaklanmalıyız. Oyunu kontrol etmelerine izin vermemeliyiz. Taraftarlara bu maçta da ihtiyacımız var. Kayserispor şu an iyi bir atmosfer içerisinde. Herkese ihtiyacımız var bu atmosferde. Bunu devam ettirebilmek için yönetim, futbolcu ve taraftar hepsi birlik olmalı. Bir takım yükselir sonra düşüşe geçer, her şey olabilir. Şimdi çıkıştayız. Sonuçla alakası yok, oyunla alakalı bir çıkıştayız. Takım oynuyor. 17 yeni oyuncumuz var, taktik olarak, kafa olarak oyuncular hazır aramıza katıldı. Bu da hoca için daha kolay. Antalyaspor maçına gelirsek, inanıyorum ki puanlar alacağız" ifadelerini kullandı.

Antrenmanda oyuncuların neşeli oldukları görülürken, çalışma öncesi doğum günü olan Kondisyoner Camel Barbulescu için pasta kesildi.