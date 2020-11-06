Marius Sumudica: "Güzel bir galibiyet aldık"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Marius Sumudica: "Güzel bir galibiyet aldık"

06.11.2020 23:46 | Son Güncelleme: 06.11.2020 23:52

- Marius Sumudica: "Güzel bir galibiyet aldık" "Yaptığım her hareket yanlış anlaşılıyor" Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, 3-1 galip bitirdikleri Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Güzel bir galibiyet aldık" dedi.

- Marius Sumudica: "Güzel bir galibiyet aldık"

"Yaptığım her hareket yanlış anlaşılıyor"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, 3-1 galip bitirdikleri Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Güzel bir galibiyet aldık" dedi. Rumen çalıştırıcı kazanmayı çok arzu eden hırçın bir hoca olduğu için de her hareketinin çok yanlış anlaşıldığını ve büyütüldüğünü söyledi.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek ligde ikinci galibiyetini aldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, son haftalarda yükselişte olan güçlü bir takıma karşı önemli ve güzel bir galibiyet aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

"Güzel bir galibiyet aldık"

Rumen çalıştırıcı, "İyi mücadele ederek güzel bir galibiyet aldık. Bundan sonrası için Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Futbol üç sonuçlu bir oyun. Biz de bugün kazandık. Ocak ayından beri evimizde kaybetmeme serimiz devam etti. Bu süreçte 16 maç oynadık ve sadece Galatasaray'a kaybettik. O yüzden mutluyuz. Bu durum bir Anadolu takımı için iyi bir reklam ve sonuç. Geçen sene de, bu sene de iyi bir başarı yakaladık. Bunu devam ettirmeye ve mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu takımın Süper Lig'de ikinci senesi ve biz yine ilk 10'da olmaya çalışacağız. Ben de takımımla bunu başarmak için elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"Yaptığım her hareket yanlış anlaşılıyor"

Maçlarda yaptığı her hareketin yanlış anlaşıldığını ve sürekli eleştirildiğini söyleyen Sumudica, "Maç içerisinde golden sonra sevinç yaşarken bir yanlış anlaşılma oldu. Benim yaptığım hareket kartal sevinci değil, takımımızın simgesi olan şahin sevinciydi. ve şahinler her zaman yüksek uçar. Ben kimseyle kavga etmek istemiyorum. O yüzden bu konu yanlış anlaşılmasın. Maçta da bazı taraftarlar yine beraberlik diye bağırdı ve ben de onları maçın sonunu beklemelerini söyledim ve kazandık. Sonra da susmaları gerektiğini söylemek için bir hareket yaptım. Ben hırçın bir hocayım. Ben bir şey yaptığım zaman sürekli cezalandırılıyorum. Ben oyuncularıma bağırarak onları motive etmeye çalışıyorum ama bu durum hep yanlış anlaşılıyor. Ben yedek kulübesinde uyursam takım da sahada uyur" diye konuştu.

Marius Sumudica: 'Güzel bir galibiyet aldık'
Marius Sumudica: 'Güzel bir galibiyet aldık'
Marius Sumudica: 'Güzel bir galibiyet aldık'
Marius Sumudica: 'Güzel bir galibiyet aldık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI

İlgili Haberler

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ: 'Türkiye ve Başakşehir için tarihi bir galibiyet oldu'
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ: "Türkiye ve Başakşehir için tarihi bir galibiyet oldu"
Göksel Gümüşdağ: 'Türkiye ve Başakşehir için tarihi bir galibiyet oldu'
Göksel Gümüşdağ: "Türkiye ve Başakşehir için tarihi bir galibiyet oldu"
Galatasaray'dan üst üste ikinci galibiyet
Galatasaray'dan üst üste ikinci galibiyet
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Aleyna Tilki Yonca Evcimik
Spor Can Bartu Gökhan Töre Mehmet Topal Josef De Souza Oğuzhan Özyakup
Daha Fazla Türk Konya Avrupa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Marius Sumudica: "Güzel bir galibiyet aldık" - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 23:52:26. #1.15#
title