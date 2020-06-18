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Marius Sumudica: Galatasaray maçında puan veya puanlar hedefliyoruz

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray maçında puan veya puanlar hedeflediklerini söyledi.

Marius Sumudica: Galatasaray maçında puan veya puanlar hedefliyoruz
18.06.2020 17:57 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:01

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray maçında puan veya puanlar hedeflediklerini söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 28'inci haftasında pazar günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"ANKARAGÜCÜ MAÇINDA BİZE YAKIŞMAYAN BİR OYUN SERGİLEDİK"Önce, Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendiren Sumudica, sahaya istediklerini yansıtamadıklarını belirterek, "Yaklaşık 90 günlük bir aranın ardından futbola dönmek çok zor oldu. Elbette ki taraftarsız, boş bir stadyumda futbol oynamak çok zor bir olay. İlk yarım saatte sahada iyi işler yaptık, golü de bulduk. Devre arasına kadar her şey istediğimiz gibi gitti diyebiliriz. Rakibimizin final niteliğinde gördüğü karşılaşmada üzerimize daha çok geleceklerini biliyorduk, dersimize de çalıştık. Hiçbir zaman futbolcularıma geri çekilelim, defans yapalım gibi bir mantalite yüklemedim. İkinci yarıda çok daha fazla şans bulmayı bekliyordum ancak ikinci yarının başında yediğimiz gol maçın gidişatını değiştirdi. Özellikle ikinci yarıda bize yakışmayan bir futbol sergiledik ve bunun analizini oyuncularımla yaparak hatalarını söyledim. Uzun bir aranın ardından futbolculardaki düşüşü anlayabiliyorum ancak bunu da minimum seviyeye indirmemiz gerekiyor" dedi."DÜŞME KORKUSU YAŞAYACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM"Süper Lig'in bitimine doğru yaklaştıkça her maçın öneminin daha da arttığını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Ligde kalan yedi maçımıza da baktığımızda, rakiplerimizle karşılaşacağız. Her maç artık hem bizim hem de rakiplerimiz için final niteliğinde geçecek. Ankaragücü maçında bunun örneklerinden birini yaşadık. Ancak şu an ligde 33 puanla 9'uncu sırada yer alıyoruz. Kısa süre içerisinde alacağımız bir galibiyetle birlikte ligde daha da rahat bir konuma geleceğimize inanıyorum. Burada yönetimimiz de futbolcularımız da elinden geleni yapıyor. Bu tablo üzerinden yorum yapacak olursam, son haftalara doğru düşme stresi yaşamamayı umut ediyorum. İyi bir futbolcu grubuna sahibim ve onlar benim beklentilerimin net olarak farkında" diye konuştu."GALATASARAY'DA YAŞANAN SAKATLIKLAR BİZİ DE ÜZDÜ"Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada ciddi sakatlık yaşayan Muslera ve vatandaşı Andone'nin durumlarıyla ilgili de yorumda bulunan Rumen çalıştırıcı, "Eski bir futbolcu olarak, her zaman insan sağlığını ön planda görürüm. Asla Muslera ve Andone'nin sakatlıkları bizleri Galatasaray maçı öncesi sevindirmedi. Çünkü gerçekten ciddi sakatlık yaşadılar ve umarım bu durumdan güçlü olarak çıkabileceklerdir. Muslera yıllardır Türkiye'de birçok kupa kazandı ve gerçekten iyi bir kaleci. Andone de benim gibi Romanyalı ve onun da sakatlığından dolayı üzüntü duydum. Bir kez daha hem Galatasaray camiasına hem de Muslera ve Andone'ye geçmiş olsun diyorum. Umut ederim ki en kısa sürede yeniden formalarına kavuşurlar" dedi."RAKİBİMİZİN KADRO DERİNLİĞİNİ BİLİYORUZ"Galatasaray'da yaşanan sakatlıkların rakip için önemli olduğunu bildiğini dile getiren Sumudica, "Muslera Türkiye'nin en iyi kalecisi, Andone etkili bir forvet. Ancak rakibimiz tarihi boyunca Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren bir kulüp. Bu doğrultuda kadro kuruyorlar ve kadrolarında birden fazla alternatif oyuncu bulunuyor. Hiçbir Galatasaray taraftarı, 'Musleramız yok, şampiyon olamayız' demiyordur. O yüzden hem bizim, hem de rakibimizin oynamayan oyunculardan ziyade oynayacak oyuncularla ilgilenmemiz gerekiyor. Her iki takım da gücünü ve enerjisini saha içerisinde göstermek zorunda. Bizim onlara sorun çıkarmaya yetecek kadar güçlü yanlarımız var. İstanbul'a tatile gitmiyoruz, en güçlü taraflarımızla onlara karşılık vereceğiz. Hedefimiz üç puan ancak olmazsa da bir puanla Gaziantep'e dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı."TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ TAKIMLARINDAN BİRİYLE KARŞILAŞACAĞIZ"Galatasaray ile oynanacak karşılaşmanın ne kadar zorlu geçeceğinin farkında olduklarına dikkat çeken Marius Sumudica, şunları söyledi: "Galatasaray, Türkiye'nin en önemli kulüplerinden birisi. Türkiye adına büyük bir şans olan Fatih Terim gibi tecrübeli ve iyi bir teknik direktöre sahipler. Kendisine ve takımına büyük saygım bulunuyor. Ancak biz oraya puan veya puanlar almak için gideceğiz. Hiçbir zaman, hiçbir takımdan korkmadım ve maç öncesi teslim olmadım. Ben cesur bir teknik direktörüm ve futbolcularım da benimle aynı duyguları paylaşıyor. Kazanırsak büyük bir iş başarmış olacağız ve bunun farkındayız. Şunu herkes bilmeli ki 27 haftadır takımım her maçta sahaya futbolun güzelliklerini yansıtmak için sahaya çıktı. Kimse benim takımım hakkında olumsuz bir yorumda bulunmadı. Bazen kötü maçlar çıkardık bunu kabul edebilirim ama 'Galatasaray karşısında asla kötü mücadele etti' dedirtmeyeceğiz.""BİR OYUNCUMUZ CEZALI"

Karşılaşma öncesi kadronun son durumu hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Sumudica, "Takımımızı bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Liglere verilen aranın etkisini minimum seviyeye indirerek, fizik gücümüzü arttırmamız gerekiyor. Galatasaray maçı öncesi Junior Morais cezalı duruma düştü. Şuan onun dışında eksik futbolcumuz bulunmuyor ve oynayan oynamayan tüm futbolcularımızla birlik olup sahaya çıkacağız" diyerek sözlerini noktaladı.


Kaynak: DHA

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