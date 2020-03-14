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Gaziantep, Spor

Marius Sumudica'dan maç sonu sitem: "Bedelini ödeyecekler"

Süper Lig'in 26. haftasında evinde Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

14.03.2020 22:13 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:13
Marius Sumudica'dan maç sonu sitem:

Süper Lig'in 26. haftasında evinde Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.


Bulut, maçın ardından yaptığı açıklamada, Gaziantep FK karşısına 3 puan almak için çıktıklarını belirtti.


Bunu başardıkları için mutlu olduklarını dile getiren Bulut, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çünkü rakip 5-3-2 sistemiyle oynadığından dolayı biz de sistemi değiştirdik, 4-3-3 olarak başladık. Takım istediğim doğrultuda gitmedi. Maçın başında ilk 15-20 dakika iyi performans gösteremedik. Ondan sonra sistemi değiştirdik. Yine normal 4-2-3-1'e döndük. Orada daha iyi oynamaya başladık. İlk yarının sonlarına kadar yakaladığımız pozisyonlar ve attığımız gol de var. Ama maçın geneline baktığımızda futbol açısından çok tempolu, iyi bir maç olduğunu söyleyemem. İniş çıkışlar vardı." şeklinde konuştu.


Koronavirüs tedbirleri kapsamında tribünlerin boş olmasını değerlendiren Bulut, "Tabii taraftarımız olsaydı burada bambaşka olabilirdi. Taraftarımız bize güç katıyor, arkamızda en büyük destekçi oluyor. Takımı biraz daha ileriye itekleyebilirdi. Ama biliyorsunuz bu koronavirüs olayından dolayı, sağlık hayatımızdaki en önemli şey. İlk sağlık, ondan sonra iş. Ondan sonraki süreçte ligimiz nasıl seyredecek, ne olacak bitecek, federasyon yetkilileri açıklayacaktır." ifadelerini kullandı.


Oyunda sakatlanarak çıkan Onur Bulut'un durumu hakkında da bilgi veren Erol Bulut, ilk bilgilere göre büyük bir sorun olmadığını belirterek, "Ağrısı var, bileğini burktu. Yarın daha net bilgi almış olacağız." diye konuştu.


Gaziantep FK cephesi


Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ise takımın performansından memnun olmadığını belirtti. Karşılaşmanın ilk 30-35 dakikasını iyi oynadıklarını anlatan Sumudica, "Bu anlarda topu kontrol ettik. Rakip ceza sahasına iyi toplar gönderdik. Gol atamayınca puan alınmıyor. İlk yarıda iki kere geldiler kalemize bir tanesi de gol oldu zaten. Maç da bu golle bitti." diye konuştu.


Oyuncularını eleştiren Sumudica, şunları söyledi:


"Oyuncularım ligin bittiğini düşünüyorsa yanılıyorlar. Bugün bunun bedelini ödeyecekler. Oyuncularımı buraya gelmeden 1 hafta önce uyardım. Hava


durumunu kontrol ettik. Sahanın zeminini biliyordum. Oyuncularımı krampon seçiminde uyardım. Metal diş kramponla sahaya çıkmalarını söyledim. Ama onlar


plastik diş kramponla oynamayı tercih ettiler. Dengelerini kaybedip sürekli düşüyorlar. Bir kulüp düşünün, oyuncularının maaşlarını geciktirmemek için


gününde ödeme yapıyorlar. Primlerini zamanında ödüyorlar. Ama bu sefer oyuncularım bunun cezasını ödemek zorunda."


Maçların seyircisiz oynanması kararıyla ilgili soru üzerine Sumudica, müsabakaların antrenman gibi olacağını ifade etti. Oyuncuların motive olamayacağını savunan Sumudica, "Bakanlıkların aldığı kararlara saygı göstermek zorundayız. Hayatlar daha önemli. Buna saygı göstermek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.


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Kaynak: Hürriyet

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