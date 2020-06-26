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Marius Sumudica: "Bizim için rakip fark etmiyor..."

Ligin geride kalan 28 haftasında 34 puan toplayan kırmızı-siyahlılar 10. sırada yer alıyor.

Marius Sumudica:
26.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:34

Ligin geride kalan 28 haftasında 34 puan toplayan kırmızı-siyahlılar 10. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in alt sıralarını ilgilendiren kritik maçlara çıkacak olan Gaziantep ekibi, sıralamada 36 puanla bir basamak üstünde bulunan Fraport TAV Antalyaspor ile hafta sonu karşı karşıya gelecek.

Daha sonra 31 puanlı Yukatel Denizlispor, 27 puanlı İttifak Holding Konyaspor ve 25 puanlı Hes Kablo Kayserispor ile kozunu paylaşacak olan Gaziantep temsilcisi, evinde 32 puanlı Kasımpaşa ile oynayıp, ligin son haftasında ise şu ana kadar 28 puan toplayabilen BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Gaziantep Futbol Kulübü, ligin ilk yarısında söz konusu takımlarla yaptığı 6 maçtan 9 puan çıkardı.

"Bizim için rakip fark etmiyor"

Teknik direktör Marius Sumudica, AA muhabirine, ligdeki her maçın zorlu geçtiğini, bundan sonraki süreçte de yapılacak müsabakaların daha çetin geçeceğini söyledi.

Ancak rakiplerin hedeflerinin kendileri açısından fark etmediğini ifade eden Sumudica, şunları kaydetti:

"Süper Lig belki de Avrupa'daki en heyecanlı liglerden birisi durumunda. Her takım her takımdan puan alabilecek güce sahip. O yüzden burada rakip ayrımı yapmak, sıkıntılı bir süreç yaşatacaktır. Bizim için rakip fark etmiyor. Biz ligi maç maç düşünüp hazırlanıyoruz. Doğru stratejiyle, mücadele gücü yüksek ve futbolun güzelliklerini sahaya yansıtan takım olmak istiyoruz. Türkiye'deki hiçbir taraftar, 28 hafta boyunca oynadığımız hiçbir maçı sıkıcı bulmamıştır. Aksine her haftanın en zevkli karşılaşmalarını izletmeye devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu anlayışımız devam edecek. Elbette amacımız tüm bunların ötesinde her maçtan puan veya puanlar alabilmek. Önemli olan her maça ayrı hazırlanıp lig sonunda hedeflediğimiz puanlara ulaşabilmek."

Kaynak: Hürriyet

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