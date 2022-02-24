Mariupol nerede? Mariupol hangi ülkede, nüfusu kaç? Ukrayna Mariupol haritası ve konumu!

Son dönemde dünya gündeminin en önemli konularından biri haline gelen Ukrayna - Rusya gerilimi sonrası konunun detayları araştırıldı. Gelişmeler sonrası Mariupol nerede? Mariupol hangi ülkede? Ukrayna Mariupol haritası ve konumu konuları araştırıldı.

MARİUPOL NEREDE?

Mariupol (Ukraynaca: ?????????, Rusça: ?????´????) ve Sovyet döneminin bazı zamanlarında: Zhdanov/ JdanovUkrayna'da bir şehir. Donetsk Oblastı'nın 500.000 nüfuslu şehridir (2007). Ukrayna'nın en büyük metalurji merkezlerinden biridir.

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