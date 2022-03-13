Mariupol'deki Rus saldırılarında 2 bin 187 kişi öldü

Ukrayna'nın Mariupol kentinde, Rus saldırılarında 2 bin 187 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürerken, can kayıpları da artmaya devam ediyor. Ukrayna'nın Mariupol kentinde de Rus askerlerinin sivil yerleşimleri bombalamasının ardından yetkililerin bildirdiğine göre, 2 bin 187 sivil hayatını kaybetti. Son 24 saatte 22 bomba atılan şehre şimdiye kadar 100'den fazla bomba atışı gerçekleştirilirken, su ve elektrik kaynakları ise zarar gördü.

Mariupol Belediye Meclisi tarafından yapılan açıklamada, kentte yiyecek ve su rezervlerinin tükenmekte olduğu bildirilirken, "İnsanlar 12 gündür çok zor durumda. Şehirde elektrik, su ve ısınma yok. Yiyecek ve su rezervleri tükeniyor" ifadelerini kullanıldı. - KİEV