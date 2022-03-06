Mariupol'de yeniden geçici ateşkes - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mariupol'de yeniden geçici ateşkes

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Mariupol'de yeniden geçici ateşkes

Mariupol'de sivillerin tahliye edilmesi için ikinci kez geçici ateşkes ilan edildi.

Mariupol'de sivillerin tahliye edilmesi için ikinci kez geçici ateşkes ilan edildi.

Ukrayna'nın Mariupol kentinde, dün ilan edilen ateşkesin saldırılar nedeniyle uygulanamamasının ardından bugün sivillerin tahliyesi için yerel saatle 10.00-21.00 saatleri arasında yeniden geçici ateş ilan edildi. Sivillerin tahliyesine belirlenen rota üzerinden yerel saatle 12.00'da başlanacak. - MARIUPOL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Mariupol, Ukrayna, Ateşkes, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title