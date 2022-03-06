Mariupol'de yeniden geçici ateşkes

Mariupol'de sivillerin tahliye edilmesi için ikinci kez geçici ateşkes ilan edildi.

Ukrayna'nın Mariupol kentinde, dün ilan edilen ateşkesin saldırılar nedeniyle uygulanamamasının ardından bugün sivillerin tahliyesi için yerel saatle 10.00-21.00 saatleri arasında yeniden geçici ateş ilan edildi. Sivillerin tahliyesine belirlenen rota üzerinden yerel saatle 12.00'da başlanacak. - MARIUPOL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa