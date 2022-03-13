Mariupol'de Rus zırhlı araçları imha edildi - Haberler

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Mariupol'de Rus zırhlı araçları imha edildi

İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
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- Mariupol'de Rus zırhlı araçları imha edildi Ukrayna'nın sahil kentlerinden biri olan Mariupol'de Ukrayna ordusu tarafından imha edilen Rus zırhlı araçlarının görüntüleri yayınlandı.

- Mariupol'de Rus zırhlı araçları imha edildi

MARIUPOL - Ukrayna'nın sahil kentlerinden biri olan Mariupol'de Ukrayna ordusu tarafından imha edilen Rus zırhlı araçlarının görüntüleri yayınlandı.

Ukrayna ordusu, 24 Şubat'tan bu yana Rusya'nın saldırılarına direnmeye devam ediyor. Rusya'nın insani yardım tırlarının şehre girmesine izin vermediği öne sürülen Mariupol'de Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar sürüyor. Ukrayna ordusunun, Mariupol'de Rus ordusuna ait zırhlı araçları imha ettiği yeni görüntüleri yayınladı. Çatışma sonrası birçok Rus zırhlısının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Mariupol'de Rus zırhlı araçları imha edildi

Mariupol'de Rus zırhlı araçları imha edildi

Mariupol'de Rus zırhlı araçları imha edildi

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Mariupol, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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