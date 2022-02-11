Mariupol'de günlük hayat - Haberler
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Mariupol'de günlük hayat

AA, Lokman Akkaya - Güncel
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Mariupol şehrinden ve limandan görüntüler Deniz kenarında zaman geçiren vatandaşlardan görüntüler AA Muhabiri Talha Yavuz'un anonsu Sahil ve limanda gezenler DONBAS - Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve Ukrayna ordusu arasındaki temas hattında bekleyiş sürerken, Donbas bölgesindeki Mariupol...

Mariupol şehrinden ve limandan görüntüler

Deniz kenarında zaman geçiren vatandaşlardan görüntüler

AA Muhabiri Talha Yavuz'un anonsu

Sahil ve limanda gezenler DONBAS - Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve Ukrayna ordusu arasındaki temas hattında bekleyiş sürerken, Donbas bölgesindeki Mariupol şehrinde hayat olağan şekilde devam ediyor. Şehrin sakinleri, soğuk havaya aldırış etmeden deniz kenarında zaman geçiriyor.

Mariupol'de günlük hayat

Mariupol'de günlük hayat

Mariupol'de günlük hayat

AA / Lokman Akkaya - Güncel

Mariupol, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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