Mariupol'de günlük hayat

Mariupol şehrinden ve limandan görüntüler

Deniz kenarında zaman geçiren vatandaşlardan görüntüler

AA Muhabiri Talha Yavuz'un anonsu

Sahil ve limanda gezenler DONBAS - Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve Ukrayna ordusu arasındaki temas hattında bekleyiş sürerken, Donbas bölgesindeki Mariupol şehrinde hayat olağan şekilde devam ediyor. Şehrin sakinleri, soğuk havaya aldırış etmeden deniz kenarında zaman geçiriyor.