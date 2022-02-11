Mariupol'de günlük hayat
AA, Lokman Akkaya - Güncel
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Mariupol şehrinden ve limandan görüntüler Deniz kenarında zaman geçiren vatandaşlardan görüntüler AA Muhabiri Talha Yavuz'un anonsu Sahil ve limanda gezenler DONBAS - Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve Ukrayna ordusu arasındaki temas hattında bekleyiş sürerken, Donbas bölgesindeki Mariupol...
Mariupol şehrinden ve limandan görüntüler
Deniz kenarında zaman geçiren vatandaşlardan görüntüler
AA Muhabiri Talha Yavuz'un anonsu
Sahil ve limanda gezenler DONBAS - Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve Ukrayna ordusu arasındaki temas hattında bekleyiş sürerken, Donbas bölgesindeki Mariupol şehrinde hayat olağan şekilde devam ediyor. Şehrin sakinleri, soğuk havaya aldırış etmeden deniz kenarında zaman geçiriyor.