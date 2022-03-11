Mariupol'da Toplu Mezar Kazıldı - Haberler

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Mariupol'da Toplu Mezar Kazıldı

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın saldırdığı Ukrayna kentlerinden olan Mariupol'da, hayatını kaybedenleri defnetmek için toplu mezar kazıldı.

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna kentlerinden olan Mariupol'da, hayatını kaybedenleri defnetmek için toplu mezar kazıldı. Kentteki eski bir mezarlıkta açılan 25 metre uzunluğundaki toplu mezara yaklaşık 70 cenaze defnedildi. Toplu mezara defnedilenlerin büyük bir çoğunluğu Rusya'nın saldırıları sonucu yaşamını yitirenler

DailyMotion.com / Güncel

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